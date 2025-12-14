پخش زنده
فرمانده انتظامی زرقان از شناسایی و دستگیری سارق منزلی خبر داد که اقدام به سرقت طلاجات به ارزش ۱۵ میلیارد ریال کرده بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ "فریبرز مردانی" اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره سرقت طلاجات از منزلی در یکی از محلههای این شهرستان و متواری شدن سارق، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مامورین پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: ماموران انتظامی تحقیقات خود را آغاز کردند و با اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند در این خصوص سارق را شناسایی و وی را دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی زرقان با اشاره به اینکه متهم در بازجویی اولیه به سرقت طلاجات به مبلغ حدود ۱۵ میلیارد ریال و خرید یک سواری پراید با اموال مسروقه اعتراف کرد، گفت: در این خصوص یک نفر مالخر نیز شناسایی و دستگیر شد.
سرهنگ "مردانی" با بیان اینکه سارق و مالخر برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند، به شهروندان توصیه کرد با عنایت به اینکه عمده سرقتهای منزل، طلا و وجه نقد میباشد، در راستای پیشگیری از سرقت، اماکن خود را به دوربین مدار بسته و قفلهای مستحکم مجهز نموده و هنگام ترک منزل از نگهداری طلاجات و وجه نقد به مقدار زیاد در منزل خودداری نمایند.