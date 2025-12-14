به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با درخواست برخی باشگاه‌های لیگ برتری زمان برگزاری دیدار‌های هفته ششم لیگ برتر والیبال مردان تغییر کرد و در این راستا از ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه امروز (یکشنبه ۲۳ آذرماه) تیم‌های سایپا تهران و شهرداری ارومیه در سالن شهید گل‌عباسی ورامین به مصاف یکدیگر رفتند.

خضراله ترابی، علی یاوری، مهدی نویدی نو و جواد مرآتی به ترتیب به عنوان ناظر فنی، ناظر داوری، داور اول و داور دوم، نظارت و قضاوت این مسابقه را برعهده داشتند.

ترکیب شروع کننده تیم والیبال سایپا در این دیدار امیر افشار، میلاد مومنی، احد رضایی، مجتبی قلی زاد (کاپیتان)، امیر خداپرستی، رضا اصلانی و مهرداد شیبانی بود.

ایلشن داودی پور، امیر آفتاب آذری، محمدرضا حضرت پور، محمد فلاح، سلیم چپرلی، محمد بربست و رمضان صحبتی نیز بازیکنان آغاز کننده این دیدار در تیم شهرداری ارومیه بودند.

رقابت دو تیم در ست اول بسیار نزدیک و پایاپای بود به گونه‌ای که سایپا ۳۴ بر ۳۲ حریف خود را شکست داد تا فاتح نخستین ست شود، اما نماینده ارومیه در ست دوم ۲۵ بر ۱۹ به پیروزی رسید تا مسابقه در ست شماری یک بر یک شود.

در ست‌های سوم و چهارم این مسابقه نیز شاگردان عبدالرضا علیزاده در تیم شهرداری ارومیه ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۲۱ به پیروزی رسیدند تا در نهایت سه بر یک فاتح این میدان شوند و به چهارمین برد خود دست یابند و ۱۲ امتیازی شوند.

این دیدار ۱۶۴ دقیقه طول کشید و سایپا پنجمین شکست فصل خود را تجربه کرد.