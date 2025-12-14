رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان دامغان گفت: همزمان با ۲۳ آذر، سالروز ثبت تپه باستانی حصار دامغان در فهرست آثار ملی ایران، روند اجرایی جابجایی ریل راه‌آهن از محدوده این محوطه تاریخی با دستور اکید معاونین دادستان مرکز استان سمنان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجتبی اکبرپور گفت: آغاز روند جابجایی ریل راه‌آهن از تپه حصار دامغان در راستای صیانت از میراث هفت‌هزارساله دامغان و با دستور اکید معاونین دادستان مرکز استان در دست اجرا است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان دامغان افزود: در جلسه‌ای به ریاست معاون دادستان و با حضور نمایندگان اداره‌کل میراث فرهنگی، شرکت راه‌آهن شمال‌شرق و دیگر دستگاه‌های مرتبط، ضرورت جابجایی خط ریلی عبوری از مرکز محوطه تاریخی تپه حصار بررسی و تصویب شد.

وی گفت : شرکت راه‌آهن شمال‌شرق با همکاری کارشناسان میراث فرهنگی، نسبت به اجرای طرح انتقال مسیر ریل راه‌آهن از محوطه باستانی تپه حصار اقدام خواهد کرد تا ضمن حفظ منافع حمل‌ونقلی، از تخریب و آسیب به لایه‌های تاریخی این محوطه جلوگیری شود.

اکبرپور با اشاره به اهمیت ایمنی و گردشگری در محدوده تپه حصار افزود : معاونت فنی و زیربنای شرکت راه‌آهن شمال‌شرق نیز در خصوص کاهش سرعت قطار‌ها در این محدوده اقدام خواهد کرد تا ایمنی گردشگران و محوطه تاریخی تضمین شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان دامغان اجرای این طرح را گامی مهم در حفاظت از یکی از کهن‌ترین محوطه‌های تاریخی فلات ایران دانست و گفت : این اقدام نشان‌دهنده همکاری نزدیک نهاد‌های قضایی، اجرایی و فرهنگی برای صیانت از تمدن ایرانی در شهرستان دامغان است.

وی افزود : تپه حصار دامغان، که یکی از ارزشمندترین گنجینه‌های تاریخی فلات ایران محسوب می‌شود، امروز علاوه بر یادآوری تاریخ دیرینه این سرزمین، نماد هم‌افزایی نهاد‌های مختلف برای پاسداری از میراث فرهنگی کشور است.