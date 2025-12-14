پخش زنده
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل از کشف هشت تن هیزم جنگلی و توقیف یک دستگاه کامیون در اردبیل توسط ماموران این اداره کل خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، و به نقل از منابع طبیعی اردبیل، شهامت هدایت روز یکشنبه اظهار کرد: طی عملیات و رصد اطلاعاتی مأموران پاسگاه ویژه منابع طبیعی اردبیل یک دستگاه کامیون در جاده نیر به اردبیل و یک دستگاه وانت نیسان در ورودی شهرک صنعتی ۲ اردبیل را که اقدام به بارگیری و حمل هیزم جنگلی کرده بودند، توقیف و محموله قاچاق ضبط کردند.
وی افزود: در این خصوص ۲ قاچاقچی دستگیر و به مراجع قضایی استان معرفی شدند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل با بیان اینکه نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل به صورت شبانهروزی و با کنترل گلوگاههای قاچاق با متخلفان برخورد جدی میکنند، افزود: انتظار میرود کارخانهها و کارگاههایی که در زمینه صنایع چوبی فعالیت دارند با رعایت قانون ماموران یگان حافظان منابع طبیعی را یاری کنند.
هدایت از مردم و دوستداران طبیعت خواست در صورت مشاهده تخریب منابع طبیعی و قاچاق هرگونه فرآوردههای جنگلی و مرتعی توسط افراد سودجو و فرصتطلب، مراتب را به شماره تلفنهای رایگان ۱۵۰۴ و ۱۳۹ مرکز فرماندهی یگان حفاظت منابع طبیعی استان اردبیل گزارش دهند.