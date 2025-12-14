پخش زنده
امروز: -
صدا و سیمای استان همدان امروز میزبان نماینده مردم همدان در مجلس خبرگان رهبری ومدیر حوزههای علمیه استان بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، آیت الله موسوی اصفهانی در دیداری دوساعته از صداوسیما استان همدان ابتدا از نحوه برنامه سازی برای کودکان ونوجوانان مطلع شد.
مدیر حوزههای علمیه استان همدان در ادامه به استودیوی رادیو رفت و ضمن صحبت با تهیه کنندگان وعوامل اجرای نمایشهای رادیویی گفت: مراقب باشید علاوه برسرگرم کردن مردم درسهای آموزنده هم در برنامهها بیش از پیش باشد.
آیت الله موسوی اصفهانی همچنین از استودیوهای تولید سیما، بخش تدوین خبر وسیما و استودیوی پخش خبر بازدید کرد.
همچنین مهمان ویژه رسانه استانی امروز در جمع مدیران صداوسیما استان همدان گفتوگو کرد.
آیت الله موسوی اصفهانی در پایان این دیدار دوساعته بر نقش تعیین کننده رسانه ملی در جهاد تبیین تاکید کرد.