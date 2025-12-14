به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ، امیر صدیقی رئیس فدراسیون ووشو، در سفر به استان کرمان با دکتر محمدعلی طالبی استاندار کرمان دیدار و گفت‌وگو کرد.

استاندار کرمان در این نشست با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های استان برای توسعه ورزش ووشو اظهار داشت: برای پیشرفت این رشته ورزشی باید نگاهی فراتر از استان داشته باشیم و از ظرفیت‌های ملی و فرااستانی استفاده کنیم.

وی با ابراز خرسندی از پیگیری‌ها و حمایت‌های فدراسیون ووشوی کشور افزود: در استان کرمان نیز حمایت‌های لازم از این رشته ورزشی انجام خواهد شد تا شاهد رشد و موفقیت‌های بیشتر باشیم و هرگونه کمک برای توسعه ووشو در سبک‌های مختلف در دستور کار قرار دارد.