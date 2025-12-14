رئیس دانشگاه تهران در سی‌و چهارمین جشنواره پژوهش و فناوری گفت: هدف دانشگاه رتبه زیر ۲۰۰ جهان و ارتقای جایگاه بین‌المللی است و ضرورت دارد محیطی آرام و حمایتگر برای پژوهشگرایجاد شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سی‌وچهارمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران، با حضور هیأت‌رئیسه دانشگاه‌های تهران و علوم پزشکی تهران، پژوهشگران، استادان و مسئولان در تالار علامه امینی دانشگاه تهران با معرفی منتخبین و تقدیر از آنان برگزار شد.

محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران، در این جشنواره با اشاره به آمارهای ارائه‌شده توسط معاونت پژوهشی دانشگاه گفت: «در کیفیت مقالات، جایگاه دانشگاه در حال بهبود است، در مجموع نیز جایگاه دانشگاه را باید در رتبه‌بندی‌های جهانی ارتقا دهیم و دانشگاه تهران در همین جایگاه هم که قرار دارد، مرهون زحمات و تلاش‌های استادان و پژوهشگران است».

وی گفت: «این انتظار را داریم که در سال جدید، این شاخص تغییر کند و ارتقا دانشگاه را در پیش داشته باشیم. برای تغییر این روند نیز، چند تصمیم راهبردی در دانشگاه تهران گرفته شده است».

ضرورت ایجاد محیطی آرام و حمایتگر برای پژوهشگر

امید تاکید کرد: «بدیهی است برای اینکه پژوهشگر با فراغ بال بتواند پژوهش خود را انجام دهد، نیازمند محیطی آرام با تأمین امکانات از جمله آزمایشگاه، تأمین معیشت، شبکه‌سازی و ارتباطات و قدردانی اجتماعی است که جلسه امروز، همین منظور اخیر را دنبال می‌کند. این‌ها حداقل‌هایی است که برای این زیست بوم ضرورت دارد و به ارتقای دانشگاه کمک می‌کند».

توازن بین پژوهش بنیادی و کاربردی و رسالت حل مشکلات کشور توسط دانشگاه

رئیس دانشگاه تهران با تاکید بر اهمیت پژوهش‌های بنیادی گفت: «آنچه در شاخص‌های جهانی خیلی اهمیت دارد، نتیجه تحقیقات بنیادی است؛ اما نمی‌توانیم از پژوهش‌های کاربردی نیز غافل باشیم و خود را در محیط دانشگاه محدود کنیم و نگران وضعیت جامعه نباشیم و از کشور غافل شویم».

امید با اشاره به اشتیاق دولت به همکاری با دانشگاه و با تاکید بر اینکه پژوهش‌های دانشگاه باید بتواند به حل مشکلات کشور کمک کند، اظهار داشت: «موضوعات متعددی به دانشگاه محول شده است و یکی از چالش‌هایی که دانشگاه تهران تلاش کرد تا با استفاده از نتیجه تحقیقات و دستاوردهای گذشته استادان حل کند، مسئله بحران آب بود که انجام شد و گزارش آن را به دولت ارائه کردیم».

وی در ادامه افزود: «در موضوعات دیگر هم، این اشتیاق در دولت وجود دارد و من از همین جا از همه پژوهشگران تقاضا می‌کنم که به طور جدی‌تر به مشکلات کشور ورود کنند. پژوهش‌هایی که به توسعه پایدار بیانجامد، عدالت اجتماعی را دنبال کند و با خلق فناوری جدید در خدمت بهبود و ارتقا کیفیت زندگی مردم باشد. همینطور پژوهش‌هایی که باعث تقویت فرهنگ و هویت ملی شود، جزو اولویت‌های دانشگاه است. فکر می‌کنم دانشگاه تهران در تمام این حوزه‌ها این ظرفیت لازم را در اختیار دارد و با وجود محققان بزرگ می‌تواند در تمام موضوعات قدم‌هایی بردارد».

بسته حمایتی جدید معاونت پژوهشی و افزایش اعتبارات

رئیس دانشگاه تهران با تاکید بر حمایت از پژوهش و پژوهشگران گفت: «ما در دانشگاه تهران برای کمک به این فضا و بهبود فضای پژوهش و فناوری، چند تصمیم مهم راهبردی گرفته‌ایم که از اول مهر اجرایی شده است. قدم اول بسته‌ای است که توسط معاونت پژوهشی فراهم شده است، که نکات مختلفی در آن وجود دارد. اگرچه این حمایت‌ها همچنان ناچیز است و برای پژوهش‌های عمیق و دقیق کم است، اما به هر حال رویکرد دانشگاه را برای حمایت از این حوزه نشان می‌دهد».

وی افزود: «حمایت از رساله‌های دانشجویی که کمتر از ۵ میلیون بود، هم اکنون به ۲۰ میلیون رسیده است و امیدواریم که سال آینده هم افزایش یابد. برای کارشناسی ارشد این مبلغ به ۵ میلیون تومان ارتقا پیدا کرده است که هر چند ناچیز است، اما باز جهش را نشان می‌دهد. همچنین برای فرصت مطالعاتی، مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است و هر چند شاید کم به نظر برسد، اما در کنار حقوقی که در دوره مأموریت پرداخت می‌شود، می‌تواند کمک‌کننده باشد».

امید همچنین با اشاره به اینکه در شاخص جهانی یکی از موضوعات مهم مجلات علمی هستند، گفت: «ما برای چاپ مقالات در نیچر و ساینس حدود یک میلیارد تومان پاداش در نظر گرفته‌ایم».

تاکید بر همکاری‌های میان‌رشته‌ای و ایجاد صندوق مشترک با دانشگاه علوم پزشکی

رئیس دانشگاه با توجه به توافق دانشگاه‌های تهران و علوم پزشکی تهران اظهار داشت: «صندوق مشترکی شکل گرفته است که برای شروع به کار مبلغ ۱۰ میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شده و برای تحقیقات مشترک به کار خواهد رفت و توصیه می‌کنم به محققان دانشگاه تهران و استادانی که زمینه مطالعاتی و تخصصی آنها می‌تواند با پزشکی هم‌راستا باشد، از این امکان بهره‌برداری کنند».

دکتر امید تاکید کرد: «این ظرفیت بسیار خوبی است که می‌تواند به پژوهش‌های مشترک بین دو دانشگاه کمک کند و ما جلسات متعددی در موضوعات مختلف دیگری نیز داشتیم، از جمله برج فناوری سلامت را مشترکا با دانشگاه علوم پزشکی دنبال می‌کنیم و امیدواریم که به نتیجه برسد».

فرصت همکاری با صنعت از محل اعتبارات مالیاتی؛ ظرفیت ۶۰ هزار میلیارد تومانی

رئیس دانشگاه تهران به نشست چهل‌وسوم رؤسای دانشگاه‌های سطح یک کشور که بیستم آذر با حضور معاونت پژوهشی و پارک‌های این دانشگاه‌ها و حدود چهل مدیر و بیش از یکصد نفر صنعتگر از صنایع برتر کشور در حوزه‌های معدن، صنعت، غذا و فولاد برگزار شد، اشاره و تاکید کرد که این نشست امکانات و ظرفیت بسیار خوبی را برای دانشگاه‌ها و شرکت‌ها فراهم کرد.

امید گفت: «در این جلسه عنوان شد که بیش از ۸۵ درصد توسعه علمی کشور بر عهده دانشگاه‌های سطح ۱ کشور است و همچنین شرکت‌های بزرگ حدود ۸۰ درصد تولید اقتصاد کشور را بر عهده دارند، لذا توافق خوبی برای استفاده از ظرفیت تولید دانش‌بنیان و شرکت‌ها از محل اعتبار مالیاتی صورت گرفت تا بتوانند در فعالیت مشترک فناوران و ایجاد زیرساخت‌ها در دانشگاه‌ها فعالیت داشته باشند».

رئیس دانشگاه با تاکید بر اینکه این همکاری‌ها می‌تواند به صورت عمومی بین دانشگاه و شرکت‌ها و حتی افراد و شرکت‌ها شکل بگیرد، افزود: «در این قانون پیش‌بینی شده است که دانشگاه می‌تواند بخش تحقیق و توسعه شرکت‌ها را بر عهده بگیرد و شرکت‌ها از محل اعتبار مالیاتی می‌توانند هزینه‌هایی را تأمین کنند. تفاهم‌نامه بین سه وزیر علوم تحقیقات و فناوری، بهداشت و علوم پزشکی و اقتصاد و نیز معاونت علمی ریاست جمهوری منعقد شد تا این روند تسهیل شود».

وی به همه معاونت‌های پژوهشی دانشکدگان، دانشکده‌ها و واحدها و نیز استادان توصیه کرد حتماً این قانون را مطالعه کنند، چرا که ظرفیت‌هایی در آن وجود دارد که برای همه مفید است.

رئیس دانشگاه گفت: «این قانون با ظرفیتی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار، می‌تواند برای دانشگاه‌ها فرصت مهمی را فراهم کند که در سال گذشته از این مقدار کمتر از یک درصد جذب شده و با گذشت ۹ ماه در سال جاری هنوز به یک درصد نرسیده است».

دکتر امید افزود: «این نگرانی در شرکت‌ها وجود داشت که در مورد مالیات با مشکل مواجه شوند که در این جلسه مدیران شرکت‌ها از زبان وزیر اقتصاد و مدیران بورس شنیدند که این ظرفیت قابل استفاده است و تفاهم‌نامه کمک کرد که این فرایند تسهیل شود و این فرصت بسیار خوبی است».

ریس دانشگاه تهران با اشاره به قانون جهش تولید گفت: «این قانون ۲۰ ماده دارد که برای هر ماده دستورالعمل‌هایی وجود دارد و در شورایی تدوین شده که بارها ویرایش و به روز شده است. دانشگاه تهران از منابع خود خیلی کار زیادی نمی‌تواند انجام دهد و در مسائل روزمره خود با مشکل مواجه است، لذا چیزی برای پژوهش ندارد، اما این قانون بسیار کمک کننده است».

هدف ارتقای رتبه به زیر ۲۰۰ و ارتقای جایگاه بین‌المللی دانشگاه تهران

رئیس دانشگاه تهران از استادان و پژوهشگران خواست تا کمک کنند جایگاه بین‌المللی دانشگاه ارتقا یابد.

وی گفت: «در حال حاضر دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تنها دانشگاه‌هایی هستند که رتبه ۴۰۰ تا ۵۰۰ دنیا را دارند و ما باید جایگاهمان را ارتقا دهیم. البته در مسیر حرکتمان اخلاق پژوهش را باید در نظر بگیریم که مسئله بسیار مهمی است».

دکتر امید تاکید کرد: «با نگاه سختگیرانه‌ای که در خصوص مقالات وجود دارد، دقت لازم را داشته باشید تا برخی از روی ناآگاهی کاری نکنند که به دانشگاه آسیب برسد. همکاری بین رشته‌ای را افزایش دهید، همانطور که صندوق مشترک با علوم پزشکی در این راستا ایجاد شد».

دانشگاه تهران رتبه اول پژوهش و فناوری کشور

رئیس دانشگاه تهران با اعلام اینکه دانشگاه تهران در سالی که گذشت رتبه اول پژوهش و فناوری کشور را کسب کرد، اظهار داشت: «معاونت علمی ریاست جمهوری ۳ دانشگاه را برتر شناخته است که دانشگاه تهران رتبه اول را به دست آورده است و برای دانشگاه تهران ۱۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که در «نمایشگاه ایران ساخت» می‌توان آن را هزینه کرد. نکته مهم‌تر این است که به ۱۰۰ پژوهشگر این دانشگاه‌های برتر، رقمی از یک میلیارد تا ۲۰۰ میلیون به عنوان هدیه و گرنت پژوهشی اهدا خواهد شد و ۱۰۰ استاد برتر در حوزه پژوهش که ایندکس بالاتری دارند، انتخاب خواهند شد». وی همچنین از حمایت بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان بنیاد علم ایران برای رساله‌ها خبر داد و گفت: «از معاونت پژوهشی می‌خواهم شرایط را به اطلاع استادان برسانند و برای دانشجویان دوره‌های آموزشی برگزار کنند تا بتوانند از این امکان بهره‌برداری کنند».

رئیس دانشگاه تهران در پایان تاکید کرد: «همه تلاش ما در سال تحصیلی جاری این است که از منابع مختلفی که در حال جذب آن هستیم، ظرفیت پژوهشی را افزایش دهیم و تلاش‌هایی کرده‌ایم تا بتوانیم در این زیست بوم کارهای بیشتری را رقم بزنیم».

تقدیر از ۸۶ برگزیده در سی و چهارمین جشنواره پژوهش دانشگاه + معرفی ۱۰ کتاب سال

دکتر محمدرضا نقوی، مدیر کل سیاستگذاری و توسعه پژوهشی دانشگاه تهران، قائم‌مقام سی و چهارمین جشنواره پژوهش دانشگاه، در ابتدای این مراسم با ارائه گزارشی از فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه، اعلام کرد: «در این جشنواره از ۸۶ برگزیده دانشگاهی در بخش‌های مختلف تقدیر می‌شود».

وی در این گزارش به دستاوردهای دانشگاه در حوزه‌های گوناگون پژوهشی از جمله مجلات تأثیرگذار در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی، قراردادهای منعقده با صنعت، پژوهشگران پرتاثیر، آمار ثبت اختراعات، و نیز تأسیس دفتر تجاری‌سازی و انتقال فناوری با هدف ارتقای جایگاه دانشگاه در زنجیره نوآوری اشاره کرد.

دکتر نقوی افزود: «در این جشنواره، طیف متنوعی از اعضای هیأت‌علمی، کارشناسان، پژوهشگران پیشکسوت، مجریان نمونه ارتباط با صنعت و پایان‌نامه و رساله‌های برتر مورد تقدیر قرار می‌گیرند. همچنین، ۱۰ کتاب سال شامل ۹ کتاب فارسی و یک کتاب انگلیسی مشترک با انتشارات اسپرینگر معرفی و تجلیل می‌شوند».

وی در پایان بر نقش محوری پژوهش در توسعه علمی و اقتصادی کشور تأکید و از تلاش‌های تمامی پژوهشگران و دست‌اندرکاران تقدیر کرد.

رشد پایدار اقتصادی و ضرورت پیوند علم و فناوری بر پایه نظریه برنده نوبل اقتصاد

در بخش دیگری از این مراسم، دکتر مهدی محمدی، دانشیار دانشگاه تهران، با موضوع «جامعه علمی و رشد پایدار اقتصادی»، سخنرانی خود را ارائه کرد.

در پایان این مراسم، پژوهشگران منتخب سی‌وچهارمین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران، لوح تقدیر و هدایای خود را دریافت نمودند.