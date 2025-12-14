به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این دوره در امتداد سیاست‌های کلان قوه قضائیه و با هدف تقویت سرمایه انسانی متعهد، عالم و کارآمد در دستگاه قضائی برگزار شد.

حمیدرضا موحدی؛ معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه با عرض خیر مقدم و از قدردانی از دست اندکاران برگزاری این رویداد در مشهد مقدس با اشاره به جایگاه خطیر قضاوت و اهمیت نقش طلاب در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران، گفت: بحث قضاوت در نظام جمهوری اسلامی ایران، صرفاً یک مسئولیت اداری یا تخصص حقوقی نیست؛ بلکه منصبی الهی، مسئولیتی سنگین و اعتقادی و یک امانتی بزرگ است که باید بدرستی آن را انجام دهیم و به سر منزل مقصود برسانیم.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه افزود: معتقد هستیم که حوزه‌های علمیه ما در جمع بین فقاهت، قانون‌گرایی، اخلاق اسلامی، مسئولیت‌های فردی، اخلاق فردی و شناخت عمیقی که از مسائل جامعه دارند، می‌توانند یکی از منابع اصلی تامین نیروی انسانی در دستگاه قضا باشند.

موحدی گفت: حضرت آیت الله محسنی اژه‌ای ریاست محترم قوه قضائیه نسبت به این امر اهتمام بسیار جدی دارند و از زمانی که توفیق خدمتگزاری در این عرصه به بنده واگذار شد، ایشان روی این مسئله تاکید داشتند که این فرایند بدرستی و درچارچوب مقررات جذب نیروی قضایی صورت پذیرد.

وی افزود: لذا در ادامه جریان شناسایی نیرو، ساماندهی فرایند جذب بصورت هدفمند، در دستور کار قرار گرفت و ضرورت داشت شیوه نامه و یا آیین نامه مشخص و معینی تدوین شود و در سرلوحه کار قرار گیرد تا همچون چراغ راه مسیر را روشن کند. به همت ریاست محترم قوه قضاییه آیین نامه و چارچوب جذب نیرو مشخص و مبنای عملکرد ما در جذب تخصصی ویژه روحانیون گردید تا اینکه در امروز و در چنین مراسمی، افتتاحیه اولین دوره جذب اختصاصی منصب قضا ویژه روحانیون بر اساس شیوه جدید در سطح کشور برپا شود. ما بر ادامه این روند متعهد هستیم؛ ضمن اینکه اجرای موفقیت آمیز دوره کارآموزی قضایی جذب ویژه روحانیت با همکاری و مشارکت شرکت کنندگان این دوره بر روند اجرای هر چه مطلوب‌تر آن موثر است.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه با اشاره به سیاست و راهبرد‌های این معاونت در دوره جدید، گفت: سیاست‌های معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه بر سه محور اساسی استوار است. اول جذب هدفمند و عدالت‌محور است تا با برنامه ریزی مشخص و معین، قضات شایسته را بر اساس صلاحیت علمی، اخلاقی، شخصیتی و تعهد به مبانی اعتقادی نظام و اجرای عدالت جذب کنیم. دوم تربیت حرفه‌ای و چندبُعدی قضات را مبنای کار قرار داده‌ایم. نباید به تنهایی به دانش حقوقی و یا فقهی اکتفا کرد بلکه معتقدیم جمع دانش فقهی و حقوقی همراه با مهارت‌های عملی قضاوت، اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت‌پذیری اجتماعی می‌تواند موجبات سربلندی هر چه بیشتر دستگاه قضا را در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران فراهم آورد و سوم خط مشی ما بایستی صیانت از شان و اعتماد عمومی به دستگاه قضا باشد. چراکه افتخار خدمتگزاری در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ملبس شدن در ردای قضاوت کم توفیقی نیست.

این مقام عالی قضائی با اشاره به اهداف دستورالعمل جذب ویژه طلاب، خطاب به کارآموزان قضایی حوزوی افزود: معتقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر فقه است بایستی به صورت پررنگ و مشخص از نظام حوزوی برای تربیت قضات بهرمند شود. آنچه که بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مورد عنایت خود در دستگاه قضایی قرار داده است، توجه خاص و ویژه به نظام حوزوی برای تربیت قضایی بوده است. یقیناً به لحاظ جمیع شرایط از ظرفیت‌های حقوقی و فقهی استفاده خواهیم کرد؛ لذا نخواهیم گذاشت استفاده هدفمند از ظرفیت‌های فقهی ذره‌ای کمرنگ باشد؛ لذا تقدس ردای روحانیت با تقدس ردای قضاوت را در مسیر سربازی امام زمان دست کم نگیرید و با عمق وجود ارج بنهید.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه با اشاره به برگزاری نخستین دوره کارآموزی جذب ویژه روحانیت، گفت: انتظارات مهمی در این خصوص وجود دارد، اغلب اولین دوره در هر روندی نماد و برجستگی‌های ادامه فرایند‌ها را مشخص می‌کند؛ لذا عملکرد شما عزیزان سرنوشت دوره‌های بعدی را رقم خواهد زد؛ لذا در این دوره در بوته امتحان قرار دارید و انتظار داریم در این دوره به فضل پروردگار و با اتکال به عنایات امام زمان (عج) و به لطف امام رضا (ع) با همت ولایی و جهادی در دوره‌های مهارتی و کارآموزی بدرخشید و الگو باشید. یقین بدانید در این مسیر برجسته‌ترین نقش را در سیستم قضائی ایفا خواهید کرد.