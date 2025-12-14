رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت‌الله آملی گفت: امروز جامعه دانشگاهی بیش از هر زمان دیگری نیازمند الگویی جامع است که اخلاق، تعهد و شجاعت را در کنار علم قرار دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت‌الله آملی در نشست بین‌المللی اساتید با موضوع حیات فاطمی گفت: امروز جامعه دانشگاهی بیش از هر زمان دیگری نیازمند الگویی جامع است که اخلاق، تعهد و شجاعت را در کنار علم قرار دهد.

حامد برجسته با اشاره به برگزاری سومین دوره جشنواره حیات فاطمی در این دانشگاه، افزود: حضرت فاطمه زهرا(س) با رفتار، گفتار، کردار و استقامت خود، الگویی ماندگار برای دفاع از حقیقت ارائه کردند.

وی ادامه داد: تاریخ همواره نشان داده که دفاع از حق هزینه دارد، اما در نهایت، تاریخ از صاحبان بصیرت و استقامت قدردانی خواهد کرد.

برجسته با تأکید بر نقش الگوهای جامع در تربیت نسل آینده، تصریح کرد: امروز جامعه دانشگاهی نیازمند الگویی است که اخلاق، تعهد، شجاعت و مسئولیت‌پذیری را در کنار علم و آگاهی قرار دهد تا بتواند انسان‌های اثرگذار و متعهد برای آینده جامعه تربیت کند.

این نشست بین‌المللی با حضور جمعی از اساتید و با محوریت تبیین ابعاد زندگی و سیره حضرت فاطمه زهرا(س) برگزار شد.