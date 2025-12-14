رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، از نهایی شدن مدل اجرایی تثبیت ریزگرد‌ها در منطقه سیستان تا پایان آذرماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مهرداد عرب اول گفت: دانشگاه زابل مدل مناسبی را ارائه کرده که فرض را بر کمبود یا نبود آب قرار می‌دهد و بر اساس روش‌های پایدارتر، امکان اجرای آن در شرایط فعلی نیز وجود دارد.

وی ادامه داد:مقرر شد دستگاه‌های اجرایی ادوات مورد نیاز برای اجرای مدل را تامین کنند و نتایج آزمایش‌های گذشته و تجربیات انجام‌شده در طرح‌های آزمایشی، در اختیار دانشگاه زابل قرار گیرد.