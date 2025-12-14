پخش زنده
امروز: -
نوزدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان کرمان پس از چند سال وقفه، ۲۷ آذر تا سوم دیماه امسال در محل تالار فرهنگ و هنر کرمان برگزار میشود
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان زمینه بهرهمندی حداکثری دانشآموزان و ساکنان حاشیه شهر از نمایشگاه کتاب فراهم میشود
.این دوره از نمایشگاه کتاب در قالب بخش حضوری با مشارکت متمرکز و مستقیم همه ناشران مطرح کشور و ناشران استانی، بخش مجازی مختص کتابفروشان استان کرمان و بخش بینالملل با مشارکت موسسات توزیع کتابهای خارجی برگزار خواهد شد.
بخش ویژه نمایشگاه کتاب کرمان با عنوان «شهید سلیمانی» و عرضه کتابهای حوزه مقاومت و بخش جنبی نمایشگاه شامل فعالیتهای فرهنگی و هنری نیز تدارک دیده شده است.
مجید زنداقطایی مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گفت کرمان به استانی با مبنای «رویدادمحور» تبدیل شده است و نمایشگاه کتاب سرسبد این اتفاقات فرهنگی میتواند باشد
وی گفت :زمینه حضور دانشآموزان و استفاده حداکثری از این رویداد فرهنگی و علاقمندان به کتاب از شهرستانهای استان در نمایشگاه کتاب فراهم شود.