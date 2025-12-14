به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سی‌وششمین دوره ی مسابقات فرهنگی قرآن با عنوان «زندگی با قرآن»، ویژه معلولان و کارکنان بهزیستی استان لرستان در خرم‌آباد برگزار شد.

نادمی مسئول برگزاری مسابقات فرهنگی قرآن کریم در خرم آباد گفت:در این دوره از مسابقات،۷۰ نفر از معلولان ،زنان سرپرست خانوار وکارکنان بهزیستی استان در رشته‌های قرائت قرآن، حفظ قرآن، اذان، ترتیل‌خوانی، مناجات‌خوانی و تواشیح به رقابت پرداختند.

این مسابقات با هدف ترویج فرهنگ قرآنی، تعمیق انس با آموزه‌های قرآن کریم و تقویت فعالیت‌های فرهنگی و معنوی در میان جامعه هدف بهزیستی استان برگزار شد.



