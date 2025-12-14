به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین دیدار هفته چهاردهم رقابت‌ها لیگ برتر فوتبال ایران امروز یکشنبه ۲۳ آذر تیم تراکتور در ورزشگاه بنیان دیزل تبریز برابر میهمان خود پیکان تهران به میدان رفت.

این بازی در پایان با برتری ۲ به یک شاگردان اسکوچیچ به پایان رسید.

گروه داوری: حسین زمانی، عباس پورحیدری، امیر غفوری، مصطفی بینش/ ناظر: حسین خانبان / داور VAR: مرتضی منصوریان، کمک: بهاره سیفی

ترکیب تراکتور:

علیرضا بیرانوند، دانیال اسماعیلی‌فر، شجاع خلیل‌زاده، الکساندر سدلار، محمد نادری، تیبور هلیلوویچ، مهدی شیری، مهدی هاشم‌نژاد، مهدی ترابی (اشتراکالی دقیقه ۹۰)، امیرحسین حسین‌زاده و دوماگوی دروژدک

سرمربی: دراگان اسکوچیچ

ترکیب پیکان:

عرفان اسفندیاری، میلاد باقری (امیرعلی مددی زاده، دقیقه ۲۸)، منصور باقری (محمدعلی فرامرزی، دقیقه ۷۹)، مهدی نجفی، فراز امامعلی (مرتضی تبریزی، دقیقه ۷۹)، سجاد جعفری (عرفان جمشیدی، دقیقه ۶۵)، فرید امیری، میثم تیموری، شاهین توکلی، افشین صادقی (ایلیا کرمی، دقیقه ۶۵) و امید فهمی

سرمربی: سعید دقیقی

کارت زرد:

میثم تیموری (۳۸)، سجاد جعفری (۶۳) و فراز امامعلی (۶۷) از پیکان و امیرحسین حسین‌زاده (۸۰) و اشتراکایی (۹۰+۱۱) از تراکتور

شرح گل:

گل اول پیکان (شاهین توکلی، دقیقه ۶): ارسال کرنر از سمت چپ در میان غفلت مدافعان تراکتور با ضربه سر شاهین توکلی همراه شد.

گل اول تراکتور (امیرحسین حسین‌زاده، دقیقه ۱۱): روی یک حرکت انفرادی از عمق دفاع پیکان مهاجم تراکتور با عبور از مدافع حریف توانست در موقعیت تک به تک گلی زیبا بزند.

گل دوم تراکتور (مهدی هاشم نژاد، دقیقه ۷۵): ارسال پاس از سمت راست با دفع ناقص بازیکن پیکان تبدیل به موقعیت گل برای هاشم نژاد شد و او با یک ضربه عالی دروازه را گشود.

تراکتور با این نتیجه ۲۱ امتیازی شد و پیش از پایان سایر بازی‌های هفته در مکان سوم ایستاد؛ پیکان هم با ۱۴ امتیاز یازدهم است.