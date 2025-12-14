پخش زنده
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و برق کیش از آمادگی کامل برای خدمات رسانی مطلوب در شرایط تشدید بارندگیها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سید علی آقازاده با اشاره به تمهیدات لازم و بکارگیری تمام ظرفیتهای موجود و پیش بینی شرایط فوقالعاده جوی و تشدید بارندگی در روزهای آینده، گفت: با هدف آمادگی کامل و تامین رفاه حال ساکنان و گردشگران، جلسه کمیته بحران تشکیل و راهکارهای لازم برای تأمین پایدار آب و برق و مدیریت شرایط بحرانی بررسی شد.
او افزود: براساس تصمیم کمیته بحران، کارکنان شرکت در حالت آماده باش قرار گفتند و مرخصی مدیران در روزهای آینده لغو تا با توجه به تشدید بارندگی و شرایط بحرانی، با مدیریت بهینه شرایط رفاه بیشتر شهروندان فراهم شود و روند تامین آب و برق برای ساکنان کیش با سهولت انجام شود.
سیدعلی آقا زاده با تاکید بر اینکه کارکنان شرکت آب و برق بیست و چهارساعت شبانه روز برای ارائه خدمات و رفع نواقص، آماده خدمات رسانی هستند از شهروندان خواست با مشاهده بروز اشکال در شبکه توزیع آب و برق با واحد اتفاقات شرکت تماس گرفته تا کارشناسان در کوتاهترین زمان ممکن برای رفع مشکل به محل اعزام شوند.
او به بازدید میدانی از بخشهای مختلف واحدهای تولید و انتقال از جمله ایستگاه پمپاژ ورودی آب خام از بندرگاه اشاره کرد و گفت: اقدامات لازم برای پیشگیری از حوادث احتمالی بررسی شده است.