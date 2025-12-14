پخش زنده
چهارمین جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در پی صدور هشدار زرد هواشناسی، چهارمین جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان به ریاست مدیرکل مدیریت بحران استان و با حضور مدیران کل و معاونین دستگاههای عضو ستاد در سالن جلسات مدیریت بحران استان یزد برگزار شد.
احسان بالاکتفی در این نشست با تشریح دستورالعملها و مکاتبات صورت گرفته خواستار آمادگی کامل فرمانداران و دستگاههای عضو ستاد شد.
کارشناس هواشناسی استان نیز در این نشست آخرین وضعیت تودههای جوی و پیشبینیهای هواشناسی را ارائه کرد.