به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در پی صدور هشدار زرد هواشناسی، چهارمین جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان به ریاست مدیرکل مدیریت بحران استان و با حضور مدیران کل و معاونین دستگاه‌های عضو ستاد در سالن جلسات مدیریت بحران استان یزد برگزار شد.

احسان بالاکتفی در این نشست با تشریح دستورالعمل‌ها و مکاتبات صورت گرفته خواستار آمادگی کامل فرمانداران و دستگاه‌های عضو ستاد شد.

کارشناس هواشناسی استان نیز در این نشست آخرین وضعیت توده‌های جوی و پیش‌بینی‌های هواشناسی را ارائه کرد.