با پیگیری رییس کل دادگستری استان اصفهان، دستور بررسی درخواست عفو و آزادی مشروط ۱۴ زندانی زن اصفهان صادر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام دادگستری استان اصفهان، حجت الاسلام جعفری، رئیس کل دستگاه قضا استان با حضور در اندرزگاه نسوان اصفهان، از کارگاه حرفه‌آموزی و اشتغال زندانیان و بخش‌های فرهنگی زندان نسوان بازید کرد.

در حاشیه این بازدید‌ها از مددجویان زنی که نام آنها فاطمه و زهرا بود، از سوی انجمن حمایت از زندانیان تجلیل شد.

همچنین به ۱۴ نفر از زندانیان واجد شرایط در این بازدید، مرخصی پایان حبس و به ۷۹ نفر که دارای شرایط قانونی و آئین‌نامه دریافت مرخصی بودند، ۱۵ روز مرخصی اعطا شد.

دستور بررسی درخواست عفو و آزادی مشروط ۱۴ نفر از زندانیان نیز در این بازدید صادر شد.