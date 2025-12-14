به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛رئیس کل دادگستری لرستان گفت: طرح ملی گلریزان اجتماعی طی یک ماه آینده در استان اجرا خواهد شد.

حجت الاسلام سعید شهواری با اشاره به اینکه این طرح با محوریت و مدیریت قوه قضاییه در سراسر کشور در حال اجراست،افزود:حمایت از اطفال،کودکان و زنان بی‌سرپرست یا بدسرپرست به عنوان اقشار آسیب‌پذیر جامعه از اهداف اجرای این طرح است.

رئیس کل دادگستری لرستان با دعوت از همه ی مردم استان،اقشار مختلف و صنوف برای مشارکت در این طرح ملی افزود:گلریزان اجتماعی علاوه بر جنبه حقوقی، شرعی و قضایی،مهم‌ترین بُعد آن جنبه اخلاقی و انسانی استکه باید از این اقشار آسیب‌پذیر حمایت کنیم .

حجت الاسلام سعید شهواری همچنین به فعالیت دفاتر حمایت از اطفال و زنان در حوزه‌های قضایی استان اشاره کرد و گفت:علاوه بر این دفاتر، مجتمع شوق زندگی در مرکز استان هم به صورت ویژه در حال حمایت از کودکان و زنان بی‌سرپرست یا بدسرپرست است.



