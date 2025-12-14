به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، خرم‌دشت تاکستان این بار میزبان کاروان دندانپزشکی خادم‌المهدی بود؛ اردویی جهادی در قالب رزمایش «جهادگران لبخند ایران» که با همکاری بسیج دانشجویی، بنیاد علوی و کمیته امداد برگزار شد.

در این برنامه خدمات تخصصی دندانپزشکی از جمله ترمیم، پرکردن، کشیدن و عصب‌کشی به صورت رایگان در اختیار مردم قرار گرفت.

طی دو روز برگزاری این اردو، بیش از هزار و پانصد خدمت دندانپزشکی به ارزش دو میلیارد و پانصد میلیون تومان ارائه شد.

مسئولان بر ادامه مسیر این کاروان در مناطق دیگر تأکید کردند تا لبخند‌های بیشتری به چهره‌ها بازگردد.