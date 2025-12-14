پخش زنده
کاروان دندانپزشکی خادمالمهدی در قالب رزمایش جهادگران لبخند ایران میهمان مردم خرمدشت تاکستان شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، خرمدشت تاکستان این بار میزبان کاروان دندانپزشکی خادمالمهدی بود؛ اردویی جهادی در قالب رزمایش «جهادگران لبخند ایران» که با همکاری بسیج دانشجویی، بنیاد علوی و کمیته امداد برگزار شد.
در این برنامه خدمات تخصصی دندانپزشکی از جمله ترمیم، پرکردن، کشیدن و عصبکشی به صورت رایگان در اختیار مردم قرار گرفت.
طی دو روز برگزاری این اردو، بیش از هزار و پانصد خدمت دندانپزشکی به ارزش دو میلیارد و پانصد میلیون تومان ارائه شد.
مسئولان بر ادامه مسیر این کاروان در مناطق دیگر تأکید کردند تا لبخندهای بیشتری به چهرهها بازگردد.