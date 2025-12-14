به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ روز دوشنبه ۲۴آذر ماه سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری، فرماندار شهرستان ارومیه، مدیرعامل شرکت گاز و مدیر امور شعب بانک مسکن استان در سامانه سامد برای پاسخگویی به سؤالات مردم حضور می‌یابند.

مدیرعامل شرکت گاز استان از ۰۹:۰۰ تا ۱۰:۰۰، مدیر امور شعب بانک مسکن استان از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۱:۰۰ و سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری فرماندار شهرستان ارومیه از ۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰ با حضور در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) و از طریق تلفن ۱۱۱ به‌صورت مستقیم پاسخگوی تماس‌های مردم خواهند بود.