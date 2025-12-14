۶۵۶ خرده فروش مواد افیونی در قالب اجرای مرحله بیست و سوم طرح «آرامش در شهر» توسط عوامل فراجا در مشهد شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی کلانشهر مشهد گفت: طرح «آرامش در شهر» در راستای رسیدگی به مطالبات و خواسته های مردمی و با محوریت مبارزه با خرده فروشان مواد مخدر و همچنین جمع آوری معتادان متجاهر در سطح شهر مشهد به اجرا در آمد.

سرهنگ محمد چراغ افزود: در این طرح سه روزه ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با همکاری ماموران کلانتری و پاسگاه های شهر مشهد در قالب کار اطلاعاتی علاوه بر خرده فروشان مواد افیونی موفق به کشف ۹ کیلو و ۵۹۴ گرم انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی شدند.

فرمانده انتظامی کلانشهر مشهد ادامه داد: همچنین ۱۱ دستگاه موتورسیکلت و چهار دستگاه خودرو سواری که برای توزیع مواد مخدر استفاده می شد توقیف و روانه پارکینگ شد.

چراغ بیان کرد: در همین راستا ۱۳۰ معتاد متجاهر و کارتن خواب نیز در پاتوق های مواد مخدر سطح شهر مشهد جمع آوری و به مراکز بازپروری منتقل شدند و زیر نظر کارشناسان جهت بهبودی قرار گرفتند.

وی گفت: از شهروندان تقاضا داریم در صورت اطلاع از فعالیت قاچاقچیان و خرده فروشان مواد افیونی موضوع را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.