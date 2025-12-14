پخش زنده
نبود سردخانه برای ذخیره محصولات کشاورزی به ویژه خرما در شهرستان بمپور بهانهای شد تا سرمایه گذاربومی با احداث آن از سودجوییِ واسطهها جلوگیری کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، کارآفرینی که با احداث سردخانه نگهداری خرما دست واسطهها را کوتاه کرد.
عبدالرحمان ایرندگانی فرهنگی بازنشستهای که این مجموعه را با هزینه شخصی خود در بمپور احداث کرده است.
وی گفت: یکی از مشکلات نخلکاران منطقه نبود سردخانه برای نگهداری خرما بود بطوریکه این امر سبب شده بود واسطهها خرمای نخلکاران را با قیمت پایین خریداری کنند.
ایرنگانی افزود: این سردخانه با ظرفیت ۳۰۰ تن با هزینه ۶۰ میلیارد ریال احداث شده است که نقش مهمی در نگهداری خرما و عرضه آن در فرصت مناسب به بازار دارد.
مدیر جهاد کشاورزی بمپور گفت: این شهرستان دارای چهار هزار و ۵۰۰ هکتار نخلستان است است که از این سطح سه هزار و ۸۰۰ هکتار بارور هستند.
مجید فیاضی افزود: سالانه بیش از ۲۵ هزار تن خرما از نخلستانهای بمپور برداشت میشود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر دو سردخانه با ظرفیت ۶۰۰ تن در بمپور فعال است گفت: دولت از بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در احداث سردخانه حمایت میکند.