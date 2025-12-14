شهر‌های خوی و قونیه پس از امضای تفاهم‌نامه خواهرخواندگی، متعهد شدند همکاری‌های خود را در زمینه‌های گردشگری معنوی، تبادل تجربیات شهری، فعالیت‌های فرهنگی مشترک و توسعه زیرساخت‌های شهری پایدار گسترش دهند.

به‌ گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، تفاهم‌نامه خواهرخواندگی میان شهر خوی در آذربایجان غربی و کلان‌شهر قونیه در جمهوری ترکیه، با حضور بهمن رضانژاد، قائم مقام شهردار خوی و مصطفی اوزباش، قائم مقام شهردار قونیه و مقامات دو شهر و نمایندگان مجمع شهرداران آسیایی در شهر قونیه امضاء شد .

مراسم امضای تفاهم‌نامه خواهرخواندگی میان شهر خوی در آذربایجان غربی و کلان‌شهر قونیه در جمهوری ترکیه ، پس از جلسه مشترک روسای گروه دوستی ایران و ترکیه در خوی و با پیگیری‌های مجمع شهرداران آسیایی و در راستای افزایش تعاملات بین‌المللی و با دعوت شهردار قونیه برگزار شد.

همچنین هیئتی از اعضای شورای اسلامی شهر خوی به ریاست سجاد چهره‌آرا، رئیس شورا و همراهی محمدرضا پیری رئیس کمیسیون فرهنگی و گردشگری شورای شهر خوی، نمایندگان مجمع شهرداران آسیایی در شهر قونیه حضور یافتند و مقدمات این تفاهم‌نامه را طی نشست رسمی و مشترک با مسئولان قونیه فراهم کردند.

در نشست یادشده، دو طرف با محوریت میراث مشترک معنوی شمس تبریزی و مولانا جلال‌الدین رومی، تشکیل کارگروه‌های تخصصی مشترک و تدوین برنامه چهارساله همکاری را در دستور کار قرار دادند که اکنون با امضای رسمی تفاهم‌نامه، این برنامه وارد مرحله اجرایی شده است.

تفاهم‌نامه خوی و قونیه یکی از نمونه‌های موفق دیپلماسی شهری و فرهنگی در چارچوب اهداف مجمع شهرداران آسیایی (AMF) به شمار می‌رود و قرار است زمینه‌ساز همکاری‌های مستمر میان مدیریت شهری دو کشور شود.

شهر خوی که آرامگاه عارف بزرگ شمس تبریزی را در خود جای داده است و شهر قونیه آرامگاه مولانا در آن قرار دارد، دو مقصد مهم در مسیر گردشگری معنوی جهان اسلام محسوب می‌شوند.

پیوند این دو شهر، بنابر اعلام مقامات دو طرف، نمادی از همدلی فرهنگی، گفت‌وگوی تمدن‌ها و توسعه ارتباطات انسانی مبتنی بر میراث عرفان اسلامی است.