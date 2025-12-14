فعالان حوزه دام و طیور از نبود نهاده برای مرغداری‌ها گلایه دارند و ریشه آن را در انحصار واردات نهاده‌ها، هزینه‌های بالای حمل‌ونقل و مشکلات سامانه بازارگاه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مرغداران گلستانی می‌گویند: ناچارند نهاده‌های مورد نیاز خود را از بنادر جنوبی مانند بندر امام خمینی یا حتی چابهار تأمین کنند؛ مسیری طولانی که هم هزینه تمام‌شده تولید را افزایش می‌دهد و هم ظرفیت جاده‌ها را اشغال کرده و مصرف سوخت را بالا می‌برد.

این در حالی است که مرز اینچه‌برون، به‌عنوان دروازه ارتباطی ایران با آسیای میانه، هنوز نتوانسته نقش مؤثری در واردات نهاده‌های دامی ایفا کند. به اعتقاد تولیدکنندگان، واردات نهاده از این مرز می‌تواند به‌طور مستقیم در خدمت تولید استان و کاهش هزینه‌ها قرار گیرد.