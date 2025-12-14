پخش زنده
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از همکاری متخصصان جراحی زیبایی و بیمارستانهای طرف قرارداد تامین اجتماعی در پویش خیران زیبایی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد میدری در مصاحبه اختصاصی با اعلام این خبرگفت: در پویش "خیران زیبایی" جراحان فوق تخصص جراحی پلاستیک با پیوستن به این پویش و با همکاری بیمارستانهای طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی هر ماه بیماران وبه ویژه کودکانی که نیازبه عمل زیبایی ضروری دارند و از درمان جاماندهاند را بدون دریافت هزینه تحت عمل جراحی قرار میدهند.
وزیر رفاه همچنین افزود: این پویش که برای خانواده های مناطق کم برخوردارو مرزی کشور اجرا میشود فرانشیز درمان رایگان است.
مسئول اجرایی این پویش نیز در مصاحبه اختصاصی گفت: پس از فراخوان این پویش در مناطق کم برخوردار سیستان وبلوچستان، ابتداموارد نیازمند به درمان جراحی از میان ۲۰۰ مورد معرفی شده به صورت مجازی (تله مدیسین) ارزیابی و ۹۰ نفرانتخاب شدند که نهایتا ۴۵ بیمار با شرایط خاص در بیمارستان تامین اجتماعی زاهدان مورد عمل جراحی پلاستیک قرار گرفتند.
دکتر نجات حسینی افزود: این عملها در ۴ شاخه پزشکی از جمله: افتادگی شدید پلک (مواردی که در بینایی بیمار اختلال ایجاد کرده بود، چسبندگی انگشتان (باعث عدم حرکت بیمار شده بود) شکاف لب درمان نشده وهمچنین سوختگیهای مزمن بوده است.
دکتر نجات حسینی، استاد دانشگاه علوم پزشکی گفت: علاوه بر دکتردانش، دکتررویین تن، دکتر رهنماو دکتر شهنوازی که همگی متخصصین جراحی زیبایی هستیم و عمل را مستقیم انجام دادیم۳۰ نفر از کادر درمان نیز برای اجرای این پویش با ما همکاری کردند.
وی افزود: در اینکار خداپسندانه همچنین پرسنل بیمارستان تامین اجتماعی زاهدان وکادر درمان نیز با این پویش همکاری داشتند.
نجات حسینی گفت: در این پویش که بسیاری از بیماران تحت درمان ۷۰۰ کیلومتر با مرکز استان فاصله داشتند، بعد ازعمل جراحی رها نمیشوند و تحت رصد و معاینه بعدی جراحان و پزشکان مقیم مرکز استانها خواهند بود.
وی گفت:در حال برنامه ریزی برای اجرای این پویش برای ۳ ماه اینده در یکی از مناطق کم برخوردار خواهیم بود و از همه متخصصین جراحی پلاستیک برای پیوستن به این جهاد امید آفرین دعوت به عمل میاوریم.