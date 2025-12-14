وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از همکاری متخصصان جراحی ­­زیبایی و بیمارستان‌های طرف قرارداد تامین اجتماعی در پویش خیران زیبایی خبر داد. ­

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد میدری در مصاحبه اختصاصی با اعلام این خبرگفت: در پویش "خیران زیبایی" جراحان فوق تخصص جراحی پلاستیک ­­با پیوستن به این پویش و با همکاری بیمارستان‌های طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی هر ماه بیماران وبه ویژه کودکانی که­ نیاز­­به عمل زیبایی ضروری دارند و از درمان جامانده­‌اند را بدون دریافت هزینه تحت عمل جراحی قرار می‌دهند. ­

­وزیر رفاه همچنین افزود: این پویش که برای خانواده های­ مناطق کم برخوردارو مرزی کشور اجرا می‌شود فرانشیز درمان رایگان است.

مسئول اجرایی این پویش نیز در مصاحبه اختصاصی گفت: پس از فراخوان این پویش در مناطق کم برخوردار سیستان وبلوچستان، ابتدا­موارد نیازمند به درمان جراحی از میان ۲۰۰ مورد معرفی شده به صورت مجازی (تله مدیسین) ارزیابی و ۹۰ نفرانتخاب شدند که نهایتا ۴۵ بیمار با شرایط خاص در بیمارستان تامین اجتماعی زاهدان مورد عمل جراحی پلاستیک قرار گرفتند. ­

دکتر نجات حسینی افزود: این عمل‌ها در ۴ شاخه پزشکی از جمله: افتادگی شدید پلک (مواردی که در بینایی بیمار اختلال ایجاد کرده بود، چسبندگی انگشتان (باعث عدم حرکت بیمار شده بود) شکاف لب درمان نشده وهمچنین سوختگی‌های مزمن بوده است. ­

دکتر نجات حسینی، ­استاد دانشگاه علوم پزشکی گفت: علاوه بر دکتردانش، دکتررویین تن، دکتر رهنماو دکتر شهنوازی که همگی متخصصین جراحی زیبایی هستیم و عمل را مستقیم انجام دادیم­۳۰ نفر از کادر درمان نیز برای اجرای این پویش با ما همکاری کردند.

وی افزود:­­ در اینکار خداپسندانه همچنین پرسنل بیمارستان تامین اجتماعی زاهدان وکادر درمان نیز با این پویش همکاری داشتند. ­

­نجات حسینی گفت: در این پویش که بسیاری از بیماران تحت درمان ۷۰۰ کیلومتر با مرکز استان فاصله داشتند، بعد ازعمل جراحی رها نمی‌شوند و تحت رصد و معاینه بعدی جراحان و پزشکان مقیم مرکز استان‌ها خواهند بود. ­

وی گفت:در حال برنامه ریزی برای اجرای­ این پویش برای ۳ ماه اینده در یکی از مناطق کم برخوردار خواهیم بود و از همه متخصصین جراحی پلاستیک برای پیوستن به این جهاد امید آفرین ­دعوت به عمل می‌اوریم. ­