تیم چادرملوی اردکان با برتری مقابل سپاهان اصفهان به چهارمین پیروزی متوالی دست یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در چارچوب هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر والیبال ایران، تیم چادرملوی اردکان در ورزشگاه شهید سلیمانی اردکان میزبان تیم سپاهان اصفهان بود.

چادرملو در دست نخست این دیدار، با ارائه نمایشی منسجم و قدرتمند، ۲۵ ـ ۲۱ به پیروزی رسید.

در دست دوم نیز شاگردان طلوع‌کیان با ادامه روند خوب خود، برتری‌شان مقابل حریف را حفظ کردند و ۲۵ ـ ۱۸ پیروز میدان شدند.

بلندقامتان اردکانی دست سوم را هم ۲۵ ـ ۱۹ از آن خود کرده تا برنده این دیدار حساس شدند و تیم پرستاره سپاهان اصفهان را با شکست بدرقه کردند.

تیم چادرملوی اردکان در هفته هفتم این رقابت‌ها، روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه، در رفسنجان مهمان تیم مس رفسنجان خواهد بود.