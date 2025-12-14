به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ کارشناس اداره کل هواشناسی استان لرستان گفت:برای فردا دوشنبه و روز سه شنبه پوشش ابر و افزایش سرعت ورش باد در استان خواهیم داشت .



راضیه پیله وران افزود: در این مدت طی ساعات بعداز ظهر در برخی مناطق شرقی استان شاهد بارش های خفیف و پراکنده خواهیم بود.



کارشناس هواشناسی استان گفت: سامانه بارشی جدید از روز چهارشنبه تا روز جمعه در استان فعال است وبرای همه ی نقاط استان بارشهای رگباری گاهی پراکنده و در مناطق سردسیر، ارتفاعات و نواحی کوهستانی بارش برف و افزایش سرعت وزش باد پیش بینی می شود .



