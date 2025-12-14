پخش زنده
امروز: -
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» با اهدا لوح سپاس از فرمانده سپاه شهدا آذربایجانغربی در «حمایت از خانواده و طرح جوانی جمعیت» تشکر و قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سرلشگر پاسدار محمد پاکپور «فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» با اهدا لوح سپاس از زحمات سردار محمدحسین رجبی فرمانده سپاه شهدا آذربایجانغربی در جهت «حمایت از خانواده و طرح جوانی جمعیت» تشکر و قدردانی کردند.
متن لوح سپاس به این شرح است:
سرتیپ دوم پاسدار برادر محمدحسین رجبی
فرمانده قرارگاه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سپاه شهدا استان آذربایجانغربی
امروز بیش از هر زمان حمایت از خانواده و جوانی جمعیت وظیفهای دینی و ملی است. پویندگان راه خانواده و جوانی جمعیت، سازندگان فردای ایران زمیناند، آنان که با اندیشه روشن و قلبی آکنده از باور، روح امید را در کالبد نسلها میدمند.
سرمایه امروز ما انسانهای مؤمن؛ خالق و عاشق خدمتاند که زیباترین فصل تاریخ معاصر را رقم میزنند.
بدین وسیله ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات ارزنده جنابعالی، کارگروههای مرتبط و سایر همکاران در اجرای برنامههای ابلاغی سال ۱۴۰۳ به شماره ۸۰۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۹، همت مضاعف در ترویج فرهنگ ازدواج، فرزندآوری و حمایت از بنیان خانواده انتخاب شایسته مجموعه تحت امر را به عنوان《قرارگاه منتخب جوانی جمعیت سال ۱۴۰۳》تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
امید است تحت توجهات حضرت بقیه الله الاعظم (عج) و پیروی از رهنمودهای فرماندهی معظم کل قوا در سال ۱۴۰۴ با انگیزهای مضاعف با بسیج ظرفیتها و اهتمام در استمرار اقدامات ارزشمند و ماندگار برای ساخت ایران جوان و مقتدر با محوریت ابلاغیه ۳۹۲ مورخ ۱۴۰۴/۱/۲۸ توفیق روز افزون داشته باشید.
سرلشکر پاسدار محمد پاکپور
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی