مدیرعامل شرکت راه آهن یکی از محورهای اصلی که قرار است بهطور جدی پیگیری شود را ترانزیت بار از شرق به غرب عنوان کرد و گفت: در نظر داریم سهم قابل توجهی از بار چین به اروپا را جذب کنیم که منظور از سهم قابل توجه، حدود سه درصد از کل بار عبوری شرق به غرب است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ جبارعلی ذاکری، مدیرعامل شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه آیین امضای قرارداد و تفاهم نامه سرمایه گذاری بخش خصوصی برای توسعه مرکز لجستیک آپرین و ناوگان، در پاسخ به خبرنگاران با تأکید بر ضرورت ارتقای کریدورهای بینالمللی کشور بهویژه محورهای شرق ـ غرب و شمال ـ جنوب اظهار کرد: این کریدورها باید در قالب پروژهها و طرحهای پیشران پیش برود و خوشبختانه در برنامه هفتم توسعه نیز مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: یکی از محورهای اصلی که قرار است بهطور جدی پیگیری شود، ترانزیت بار از شرق به غرب است تا بتوانیم سهم قابل توجهی از بار چین به اروپا را جذب کنیم که منظور از سهم قابل توجه، حدود ۳ درصد از کل بار عبوری شرق به غرب است.
ذاکری با اشاره به موانع موجود در مسیر ترانزیت و وجود دریاچه وان گفت: حداکثر ظرفیت مرز رازی و انتقال بار از طریق دریاچه وان با کشتیهای فریبوت حدود یک میلیون تن در سال است، در حالی که افق برنامه ۱۵ ساله راهآهن و حتی برنامه پنجساله پیشبینیشده، نیازمند ظرفیتی بسیار بیشتر است.
مدیرعامل راهآهن ادامه داد: بر همین اساس، مجلس و دولت تکلیف مهمی را بر عهده ما گذاشتهاند و حتی مصوبات دستگاههای نظارتی نیز برای تسریع این پروژه صادر شده است که پروژه راهآهن تبریز ـ مرند ـ چشمه ثریا یکی از طرحهای کلیدی در این زمینه محسوب میشود.
وی همچنین به اقدامات کشور ترکیه اشاره کرد و گفت: ترکیه در حال ساخت خط آهن جدید تا شهر قارص است که به مرز ایران و نخجوان خواهد رسید و در فاصله سه تا هشت کیلومتری خط آهن ایران عبور میکند. این پروژه نیز در اولویت برنامههای ما قرار دارد.
ذاکری با بیان اینکه مقدمات اجرای پروژه فراهم شده، مطالعات زیستمحیطی انجام و فاز نخست مطالعات نهایی شده است، گفت: بهزودی ماده ۲۳ این پروژه منتشر خواهد شد و در صورت تصویب شورای اقتصاد، مراحل انعقاد قرارداد و آغاز عملیات اجرایی دنبال خواهد شد.
مدیرعامل راه آهن درباره پروژههای راه آهن شلمچه-بصره گفت: در رابطه با این پروژه سه وظیفه برای دولت جمهوری اسلامی ایران پیشبینی شده بود که اولین وظیفه احداث خط آهن خرمشهر تا نقطه صفر مرزی شلمچه بود.
وی افزود: در واقع مسیر تا حدی وجود داشت اما نیاز به ایجاد ایستگاه باری و مسافری بود که خوشبختانه تا اربعین امسال خطوط ایستگاهی در نقطه صفر مرزی ایجاد شد و متعهد هستیم تا همان زمان کل روسازی و زیرسازی این محور در داخل کشور تکمیل شود.
ذاکری با بیان اینکه دومین وظیفه مینروبی مسیر بود گفت: که این عملیات سال گذشته و اوایل امسال بهطور کامل انجام شد. به طوری که در ابتدا طول مسیر ۱۶ کیلومتر برآورد شده بود، اما بررسیها نشان داد که دو کیلومتر پایانی نیازی به مینروبی ندارد. لذا در نهایت ۱۴ کیلومتر مینروبی شد و تحویل راهآهن عراق گردید.
مدیرعامل راه آهن با اشاره به احداث پل روی اروند رود بیان کرد: این پل ۷۰۰ متری تاکنون حدود ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و سه دهانه از پل احداث شده و نصب سگمنتهای بتنی عرشه پل در حال اجراست.
وی افزود: روزانه یک قطعه سگمنت در اهواز ساخته و منتقل میشود و پیشبینی ما این است که با روند فعلی و تأمین مالی مناسب، تا خرداد اصل پل تکمیل و تحویل راهآهن عراق شود.
ذاکری با اشاره به مشکلات پیمانکار منتخب دولت عراق در زمینه توافق بر سر حریم راهآهن و تضامین قراردادی گفت: در جلسهای دوجانبه در اکتبر میان راهآهن عراق و شرکت پیمانکار اسپانیایی، دولت عراق تضامین شرکت را پذیرفت و مقرر شد عملیات اجرایی از اواخر دسامبر یا ابتدای ۲۰۲۶ آغاز شود. همچنین تخریب منازل و تصفیهخانههای مسیر توسط راهآهن و استانداری بصره انجام شده و اکنون مانعی برای اجرا وجود ندارد.
مدیرعامل راه آهن با بیان اینکه راهآهن ترکیه علاقهمند به فعالیت قطارهای ترکیبی ایرانی ـ ترکیهای در مسیر تهران ـ آنکارا است، گفت: قرار است در نشست مشترکی که بهزودی با حضور معاون مسافری راهآهن ترکیه در ایران برگزار میشود مذاکرات فنی و مالی نهایی شود.
وی خاطرنشان کرد: پیشبینی میشود ظرف دو هفته آینده با ورود هیأت ترک به ایران، تصویر روشنی از زمان آغاز حرکت قطارهای مسافری تهران ـ آنکارا ارائه شود.
مدیرعامل شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به طرح «بورس سبز» گفت: بورس سبز به این معناست که صاحبان بار از طریق حملونقل ریلی اقدام کنند؛ اقدامی که موجب صرفهجویی در مصرف سوخت خواهد شد.
وی افزود: هدف این طرح ایجاد انگیزه برای صاحبان بار است تا به سمت ریل حرکت کنند. بر اساس پیشبینی ما، هر مجموعهای که بیش از ۲۰۰ هزار تن بار داشته باشد و بخواهد از حملونقل عمومی استفاده کند، باید از طریق بورس سبز اقدام کند.
ذاکری با بیان اینکه نرخ حملونقل ریلی بهمراتب پایینتر از جادهای خواهد بود. یادآور شد: البته این طرح هنوز مصوبه قانونی نگرفته است، اما پیشنهاد ما مشابه آن چیزی است که در بخش تولید برق رخ داد؛ جایی که کارخانهها و شرکتهای بزرگ مانند فولاد و ذوبآهن با سرمایهگذاری در این حوزه توانستند هزینه تمامشده خود را کاهش دهند.
مدیرعامل راهآهن افزود: این موضوع در نخستین جلسه بهطور رسمی اعلام شد و قرار است در هیئت دولت و همچنین کمیسیونهای عمران و اقتصاد مجلس مطرح شود.