رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلالاحمر با اشاره به هشدار سطح قرمز و نارنجی سازمان هواشناسی برای سراسر کشور، از آمادهباش تیمهای عملیاتی و واکنش سریع هلالاحمر در سراسر کشور از امروز تا جمعه، ۲۸ آذرماه، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بابک محمودی با اشاره به صدور هشدار قرمز و تشدید فعالیت سامانه بارشی گفت: نیروهای عملیاتی امدادی این جمعیت در سراسر کشور به حالت آمادهباش درآمدند تا در صورت نیاز، به حادثهدیدگان امدادرسانی کنند.
وی با اشاره به اینکه در این مدت، بارش برف یا باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، بارش تگرگ در مناطق مستعد، پدیده مه و کاهش محسوس دما پیشبینی میشود، به شهروندان توصیه کرد که باتوجهبه لغزندگی و انسداد جادهها و گردنههای برفگیر، سیلابی شدن مسیلها، آبگرفتگی معابر، وزش باد شدید موقت، صاعقه، مهگرفتگی و اختلال در حملونقل؛ از سفرهای غیرضروری، حضور در ارتفاعات و حاشیه رودخانهها خودداری کرده، خودروهای خود را مجهز به وسایل زمستانی و زنجیرچرخ کنند.
گفتنی است سازمان هواشناسی با پیشبینی تشدید فعالیت سامانه بارشی از سهشنبه تا جمعه، برای استانهای فارس، بوشهر، کرمان و هرمزگان هشدار قرمز صادر کرد.