نخست وزیر اقلیم کردستان عراق از سفیر جمهوری اسلامی ایران در این کشور استقبال کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد؛ مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان از محمد کاظم آلصادق سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق استقبال کرد.
در این دیدار که فرامرز اسدی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در اربیل و غلامرضا اباذری رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز حضور داشتند، راههای تقویت روابط دوجانبه بررسی شد و تحولات سیاسی عراق در مرحله پس از انتخابات پارلمانی، همچنین روند گفتوگوهای جاری میان جریانها و نیروهای سیاسی برای تشکیل دولت جدید فدرال عراق مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در بخش دیگری از این دیدار، دو طرف بر اهمیت گسترش و ارتقای روابط میان اقلیم کردستان و جمهوری اسلامی ایران، بهویژه در حوزههای اقتصادی، تجاری و فرهنگی، تأکید کردند.