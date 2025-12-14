به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت الاسلام علی محمدی گردآورنده این کتاب گفت: کتاب اسلام اقامه، در دو فصل و ۶۰۰ صفحه به تبیین ژرف و بنیاد جهان بینی اسلام ناب می‌پردازد.

وی با اشاره به تعریف رهبر معظم انقلاب اسلامی از اسلام ناب در سه محور اصلی جهان بینی اسلامی، مقررات جامعه ساز اسلامی از جمله عدالت، امنیت و آزادی و مباحث مربوط به احکام فردی افزود: در این کتاب تلاش شده ضرورت شیوه اقامه جهان بینی اسلام ناب در پرتو انقلاب اسلامی از منظر امام خامنه‌ای مطرح شود.

این کتاب به همت انتشارات حوزه، روحانیت و انقلاب اسلامی روانه بازار نشر شده است.