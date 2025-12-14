رئیس پژوهشکده گلخانه‌ها و محیط‌های کنترل‌شده از تدوین و نهایی‌شدن «سند ملی گلخانه‌ها» خبر داد و گفت: این سند با ۲۳ آیتم و رویکرد «توسعه هوشمندانه محیط‌های کنترل‌شده»، مسیر انتقال تولید کشاورزی از فضای باز سنتی به محیط‌های کنترل‌شده مدرن را در سراسر کشور ترسیم کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رضا آزادی گنبد میگوید، سند ملی گلخانه‌ها که برگرفته از سند دانش‌بنیان امنیت غذایی است، با هدف توسعه هدفمند و بهره‌ور کشور تدوین شده و علاوه بر کمیت، کیفیت توسعه گلخانه‌ها را نیز مدنظر دارد.

وی افزود: در تدوین سند ملی گلخانه‌ها، ۱۴ تا ۲۰ محور اصلی بررسی شد و نزدیک به دو سال جلسات کارشناسی با حضور اساتید و متخصصان برگزار شد، زیرا محیط‌های کنترل‌شده تنها شامل گلخانه نیست و کشاورزی عمودی، سایبان و سایر روش‌های نوین تولید را نیز در برمی‌گیرد.

رئیس پژوهشکده گلخانه‌ها و محیط‌های کنترل‌شده با اشاره به بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت نیرو، وزارت نفت و بخش‌های مرتبط در وزارت جهاد کشاورزی گفت: این سند همسو با اسناد بالادستی به‌ویژه برنامه هفتم توسعه تدوین شده که بر افزایش عملکرد در واحد سطح با مصرف آب کمتر تأکید دارد؛ موضوعی که ذات گلخانه‌ها و محیط‌های کنترل‌شده پاسخگوی آن است.

آزادی با بیان این‌که ۲۳ آیتم در سند ملی گلخانه‌ها دیده شده است، تصریح کرد: مراحل اولیه تدوین سند به پایان رسیده و هم‌اکنون در وزارت جهاد کشاورزی در حال طی مراحل تأیید نهایی است و پس از ابلاغ، مبنای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در این حوزه قرار خواهد گرفت.

وی با تأکید بر ضرورت وجود اسناد اجرایی و ضمانت‌های عملیاتی برای هر سند ملی گفت: اجرای سند ملی گلخانه‌ها با تدوین الگوی کشت در حوزه گلخانه و محیط‌های کنترل‌شده آغاز شده است.

رئیس پژوهشکده گلخانه‌ها و محیط‌های کنترل‌شده با اشاره به دو سند بالادستی شامل سند دانش‌بنیان امنیت غذایی با هدف تولید ۱۵ میلیون تن و برنامه هفتم توسعه با هدف تولید ۱۰ میلیون تن افزود: هر دو سند، با وجود تفاوت در بازه زمانی، بر افزایش بهره‌وری و توسعه تولید در محیط‌های کنترل‌شده تأکید دارند.

آزادی گفت: در الگوی کشت تدوین‌شده، به تفکیک شهرستان، تمامی گیاهانی که قابلیت انتقال از فضای باز سنتی به محیط‌های کنترل‌شده مدرن را دارند، شناسایی شده‌اند تا تحقق اهداف تولیدی کشور امکان‌پذیر شود.

وی با اشاره به نقش ترویج در افزایش ضریب نفوذ دانش گفت: با توجه به محدودیت منابع آبی، حرکت به سمت فناوری‌های نوین در کشاورزی اجتناب‌ناپذیر است و همان‌گونه که در سایر صنایع شاهد تحول فناورانه بوده‌ایم، این روند در کشاورزی نیز باید با جدیت دنبال شود.

رئیس پژوهشکده گلخانه‌ها و محیط‌های کنترل‌شده با اشاره به برگزاری کارگاه‌ها و تور‌های آموزشی در استان‌هایی مانند خوزستان، قزوین و البرز خاطرنشان کرد: این برنامه‌ها با هدف انتقال عملی دانش و تجربه میان تولیدکنندگان، مروجان و مدیران بخش باغبانی در حال گسترش است.

آزادی وابستگی حدود ۹۵ درصدی کشور به واردات بذر را یکی از چالش‌های جدی این بخش دانست و گفت: حمایت حاکمیتی از تولید بذر‌های آزادگرده‌افشان و هیبرید داخلی، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت‌های تسهیلاتی افزود: تولیدکنندگانی که امکان انتقال فعالیت از فضای باز به محیط‌های کنترل‌شده را دارند، باید این مسیر را دنبال کنند و در این میان بانک کشاورزی باید با نگاه سرمایه‌گذاری وارد عمل شود، چراکه توسعه گلخانه‌ها سرمایه‌گذاری برای آینده کشور و نسل‌های بعدی است.

رئیس پژوهشکده گلخانه‌ها و محیط‌های کنترل‌شده در پایان گفت: انتظار می‌رود سند ملی گلخانه‌ها و الگوی کشت تدوین‌شده، به‌عنوان یکی از محور‌های اصلی حمایت بانک کشاورزی قرار گیرد تا توسعه محیط‌های کنترل‌شده در کشور با پشتوانه علمی و اجرایی پیش برود.