معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران گفت: تا امروز بیش از ۵۰۰ سامانه خورشیدی به خانوادههای عشایری تحویل داده شده است و مقرر شده این رقم تا دهه فجر به حداقل ۷۰۰ سامانه برسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «سید کمالالدین میرجعفریان» در حاشیه آیین تحویل رسمی ۳۷۰ سامانه خورشیدی به خانوارهای عشایری استان تهران، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر بهویژه خورشیدی و بادی را یکی از محورهای اساسی تأمین پایدار انرژی در کشور دانست و بر نقش مؤثر شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در اجرای این طرحها تأکید کرد.
وی افزود: خوشبختانه با ورود جدی دولت چهاردهم به این حوزه، اجرای طرحهای مربوط به توسعه انرژی پاک در استان تهران با تأکید استاندار وارد مرحله اجرایی شده و همزمان، تولید گسترده انرژی خورشیدی و ارائه خدمات مبتنی بر صفحههای خورشیدی برای اقشار مختلف، بهخصوص روستاییان و عشایر، در دستور کار قرار گرفته است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاداری تهران با بیان اینکه شرکت توزیع نیروی برق استان تهران تا امروز بیش از ۵۰۰ سامانه به خانوادههای عشایری تحویل داده است، تصریح کرد: برنامهریزی شده است این رقم تا دهه فجر به حداقل ۷۰۰ سامانه برسد و در صورت نیاز، این روند تا پایان سال و سال آینده ادامه پیدا کند.
میرجعفریان ادامه داد: این صفحههای خورشیدی، برق مورد نیاز محلهای زندگی عشایر را برای روشنایی و خدمات اولیه تأمین میکنند. همچنین صفحههای خورشیدی خانگی با ظرفیت حداقل ۵ کیلووات، با استفاده از تسهیلات پیشبینیشده، روی پشتبام خانهها در روستاها و شهرها نصب میشوند که هم برق مصرفی خانوارها را تأمین میکنند و هم امکان تولید و تزریق برق مازاد به شبکه را فراهم میکنند.
وی گفت: توسعه استفاده از صفحههای خورشیدی در پشتبام مدارس، مساجد و فضاهای عمومی در استان تهران آغاز شده و انتظار میرود سایر دستگاههای اجرایی با همراهی و همافزایی، زمینه گسترش هرچه بیشتر انرژیهای پاک در استان تهران را فراهم کنند.