فرمانده پایگاه دهم پلیس آگاهی پایتخت از انهدام باند حرفهای سرقت منازل با سابقه فعالیت در چند استان و کشف بیش از ۷۵۰ میلیارد ریال اموال مسروقه در تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ کارآگاه محسن اکبری گفت: در پی تجزیه و تحلیل سرقتهای اخیر منازل در حوزه سرکلانتری دهم و مناطق همجوار و مقایسه شگردها و زمان ارتکاب جرم، مشخص شد که باندی حرفهای متشکل از سه تا چهار نفر در ساعات ۱۷ تا ۲۳ و با استفاده از دو دستگاه موتورسیکلت هوندا ۱۲۵ تقویتشده و دارای پلاکهای جعلی، اقدام به سرقت از منازل شهروندان در محدوده خانیآباد و مناطق مجاور میکردند.
وی افزود: اعضای این باند ابتدا منازل خالی از سکنه را در ساعت غروب و اوایل شب شناسایی کرده و با بهرهگیری از تجهیزات حرفهای به دو روش “باز کردن قفل با شاهکلید” و یا در صورت ناکامی، “تخریب درب اصلی”، وارد منازل میشدند. سپس اموال باارزش شامل طلا، جواهرات، ساعتهای لوکس و لوازم خانگی را بهسرعت به خریداران اموال مسروقه در مناطق غرب پایتخت بهویژه شهرستانهای غربی منتقل میکردند.
فرمانده پایگاه دهم ادامه داد: با بهرهگیری از ظرفیتهای اطلاعاتی و اقدامات کارآگاهی، مشخص و محرز شد که سرکردگی این باند بر عهده فردی بهنام پویان است که با جمعآوری افراد سابقهدار در سرقت منزل، سرقتهای مشابه را در استانهای تهران، همدان، اردبیل و زنجان نیز انجام داده است.
سرهنگ اکبری افزود:پس از تکمیل تحقیقات و بررسی اطلاعات بهدستآمده، مشخص شد اعضای باند قصد دارند در شامگاه ۱۸ آبان ۱۴۰۴ با استفاده از موتورسیکلتهای خود اقدامات مجرمانه جدیدی انجام دهند. با هماهنگی قضایی با بازپرس شعبه سوم دادسرای ناحیه ۱۸ تهران، تیم عملیاتی پایگاه دهم وارد عمل شد.
وی ادامه داد: در ساعت ۲۲ همان شب، سرکرده باند بههمراه سه همدست خود هنگام انتقال اموال مسروقه از پارکینگ محل اختفای اموال شناسایی و در عملیات ضربتی کارآگاهان زمینگیر شدند. یکی از متهمان بهنام محسن در جریان عملیات از ناحیه پا مجروح و به بیمارستان منتقل شد و یکی از اعضا بهنام منصور نیزز دستگیر شد.
فرمانده پایگاه دهم پلیس آگاهی در ادامه گفت: در بازرسی از محل، مقادیر قابل توجهی طلا، جواهرات به وزن تقریبی یک کیلوگرم، لوازم خانگی، دو دستگاه خودرو بیامو، دو دستگاه موتورسیکلت و تجهیزات تخصصی سرقت شامل شاهکلید، ابزار تخریب قفل، ماسک، اسپری دفاعی، و پلاکهای جعلی موتورسیکلت کشف و ضبط شد.
تبهکاران در تحقیقات اولیه و در بازجوییهای تخصصی و مواجهه با شواهد موجود، دو نفر از اعضای اصلی باند به ارتکاب ۱۸ فقره سرقت منزل در مناطق مختلف تهران و استانهای همدان و زنجان اعتراف کردند.
سرهنگ اکبری افزود: ارزش اموال سرقتی این باند بر اساس ارزیابی کارشناسان بیش از ۷ میلیارد ریال برآورد شده است.