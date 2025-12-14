به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سرهنگ"رمضان نژاد" گفت: در پي وقوع يک مورد نزاع و درگيري مسلحانه در يکي از محله هاي شهر، بلافاصله ماموران انتظامي شهرستان به محل اعزام شدند.

وي با بيان اينکه طرفين درگيري قبل از حضور پليس از محل متواري شدند، افزود: با پيجويي هاي ميداني ماموران، عامل تيراندازي در اين نزاع دستگير و سلاح مورد استفاده وي نيز کشف شد.

فرمانده انتظامي بردسير با اشاره به شکل گيري اين نزاع به سبب اختلافات شخصي و ملکي تصريح کرد: اين متهم نيز که از مجرمان تحت تعقيب بوده پس از تشکيل پرونده به مراجع قضائي معرفي شد.