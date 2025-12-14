پخش زنده
آیین وداع با عالمِ عامل و معلم اخلاق آیت الله سید محمد شاهچراغی در مسجد عابدینیه سمنان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، آیین وداع با پیکر مطهر آن مرحوم با حضور مردم مومن سمنان ، پس از نماز مغرب و عشا در مسجد عابدینیه سمنان برگزار شد.
آیین تشییع فردا ساعت ۹ صبح از معراجالشهدای سمنان به سمت میدان امام خمینی(ره) برگزار خواهد و نماز بر پیکر آن عالم ربانی نیز در همان میدان اقامه میشود.
همچنین مراسم وداع شامگاهی، دوشنبه پس از نماز مغرب و عشا در مسجد جامع دامغان نیز برگزار می شود.
آیین تشییع و خاکسپاری پیکر آیت الله سید محمد شاهچراغی (ره) روز سهشنبه ۲۵ آذر ماه ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه در روستای حسنآباد دامغان برگزار و پس از آن نیز مراسم بزرگداشت این عالم وارسته در مسجد روستای حسنآباد برگزار خواهد شد ..