به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، آیین وداع با پیکر مطهر آن مرحوم با حضور مردم مومن سمنان ، پس از نماز مغرب و عشا در مسجد عابدینیه سمنان برگزار شد.

آیین تشییع فردا ساعت ۹ صبح از معراج‌الشهدای سمنان به سمت میدان امام خمینی(ره) برگزار خواهد و نماز بر پیکر آن عالم ربانی نیز در همان میدان اقامه می‌شود.

همچنین مراسم وداع شامگاهی، دوشنبه پس از نماز مغرب و عشا در مسجد جامع دامغان نیز برگزار می شود.

آیین تشییع و خاکسپاری پیکر آیت الله سید محمد شاهچراغی (ره) روز سه‌شنبه ۲۵ آذر ماه ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه در روستای حسن‌آباد دامغان برگزار و پس از آن نیز مراسم بزرگداشت این عالم وارسته در مسجد روستای حسن‌آباد برگزار خواهد شد ..