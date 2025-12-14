به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار حجت سفیدپوست گفت: ماموران دریابانی خوزستان در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، و حین کنترل شناور‌های عبوری در آب‌های شمال خلیج فارس و آبراه اروند ۳ فروند شناور باری حامل کالای قاچاق که به سمت بنادر خوزستان در حرکت بود را شناسایی متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از شناور‌های توقیف شده ۱۲ دستگاه یخچال ساید را کش که کارشناسان ارزش کالا‌های کشف شده را بیش از ۵۰ میلیارد ریال برآورد کردند

فرمانده مرزبانی خوزستان ادامه داد: در این رابطه ۶ نفر دستگیر که پس از تشکیل پرونده اولیه سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند.