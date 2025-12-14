پخش زنده
بازار بزرگ تهران سالهاست با انبارهای پرخطر، مسیرهای تنگ، ساختار فرسوده و اختلافات حقوقی دستوپنجه نرم میکند؛ مسائلی که به گفته مدیران شهری، ایمنی روزانه هزاران کسبه و خریدار را تهدید میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، بازار بزرگ تهران، قلب تاریخی، اقتصادی و فرهنگی پایتخت، سالهاست زیر سایه تهدیدهایی قرار دارد که هر روز بزرگتر و پیچیدهتر میشوند؛ تهدیدهایی از جنس انبارداریهای مخفی، کالاهای فوققابل اشتعال، تولیدیهای داخل پاساژها، سیمکشیهای فرسوده و اختلافات حقوقی حل نشده. به طوریکه مسئولان ایمنی و مدیریت بحران میگویند راهحلها سالهاست روی کاغذ آمادهاند، اما اجرای آنها گرفتار موانعی است که جان مردم را در معاملهای نابرابر میان اقتصاد و ایمنی قرار داده است.