به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و آلومینیوم اراک از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه شهدای شهرقدس در چارچوب رقابت‌های هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال ایران به مصاف حریفان خود رفتند که شاگردان اوسمار با تک گل تیوی بیفوما برابر حریف خود به پیروزی رسیدند و با 25 امتیاز به صدر جدول رده بندی صعود کردند.

ترکیب پرسپولیس: پیام نیازمند، یعقوب براجعه، میلاد محمدی، حسین ابرقویی، محمدحسین کنعانی‌زادگان، سروش رفیعی، علی علیپور، میلاد سرلک، بیفوما، اوستون اورونوف و محمد خدابنده‌لو.

ترکیب آلومینیوم اراک: محمد خلیفه، بهرام گودرزی، امیرمحمد هوشمند، امیر نوری، امین جهان کهن، ابوالفضل قنبری، بهروز نوروزی‌فرد، یاسین جرجانی، علی وطن دوست، رحمان جعفری و عباس کهریزی.