واگذاری ۱۳ هکتار از زمینهای ملی بوشهر برای اجرای طرحهای اقتصادی
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر از موافقت با واگذاری بیش از ۱۳ هکتار از زمینهای ملی استان برای اجرای طرحهای غیرکشاورزی خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، احمد مشایخی گفت: در جلسه اخیر کمیسیون طرحهای غیرکشاورزی، ۱۳ پرونده مورد بررسی قرار گرفت که شامل پنج درخواست واگذاری اولیه، پنج درخواست تمدید قرارداد اجاره و سه پرونده مربوط به اصلاح نقشه، فروش و تغییر نام بود.
وی افزود: پس از بررسیهای کارشناسی، با چهار پرونده به مساحت بیش از ۱۳ هکتار برای ساخت نیروگاه خورشیدی و مجموعه ورزشی موافقت شد. همچنین تمدید قرارداد اجاره چهار طرح دیگر شامل مجتمع خدمات رفاهی، کارگاه نجاری، واحد تولید محصولات بتنی و کارگاه ساخت کشتی به تصویب رسید.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به اهمیت این واگذاریها در توسعه فعالیتهای غیرکشاورزی، گفت: اجرای این طرحها میتواند در ایجاد اشتغال، افزایش بهرهوری منابع ملی و توسعه اقتصادی استان نقشآفرین باشد.
او تأکید کرد که توسعه انرژیهای پاک از جمله نیروگاههای خورشیدی، با توجه به تابش مناسب آفتاب در بوشهر، از ظرفیتهای مهم استان به شمار میرود و میتواند به کاهش آلایندگیها و افزایش درآمدهای غیرنفتی کمک کند.
مشایخی اظهار کرد: نظارت بر اجرای صحیح طرحها و رعایت ضوابط فنی و زیستمحیطی در دستور کار قرار دارد تا این سرمایهگذاریها به نتایج ملموس برای مردم و توسعه استان منجر شود.