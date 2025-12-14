به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ در ادامه رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور، جام خلیج فارس و از هفته چهاردهم نماینده لیگ برتری فوتبال استان مرکزی با یک گل از پرسپولیس تهران شکست خورد.

در این دیدار که در ورزشگاه شهر قدس تهران برگزار شد، آلومینیوم سازان با گل دقیقه ۳ بیفوما از حریف عقب افتادند و در ادامه حملات پرتکرار تیم میهمان به سمت دروازه سرخپوستان بی نتیجه ماند تا این مسابقه یک - صفر به سود پرسپولیسی‌ها به پایان برسد و شاگردان اوسمار با ۲۵ امتیاز بطور موقت صدرنشین لیگ برتر فوتبال ایران شدند.

تا پیش از پایان هفته پانزدهم آلومینیوم با همان ۱۵ امتیاز قبلی در خانه دهم جدول جا خوش کرده است، اما در صورت کسب امتیاز یکی از تیم‌های ذوب آهن، فولاد و استقلال خوزستان این جایگاه نیز متزلزل خواهد بود.

در هفته پانزدهم این رقابت‌ها پنجشنبه چهارم دی، آلومینیوم در اراک میزبان ملوان انزلی خواهد بود.