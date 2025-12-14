به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سرهنگ احمدپور گفت: ماموران دايره مبارزه با قاچاق کالا اين فرماندهي هنگام کنترل خودروهاي عبوري محور بم-کرمان يک دستگاه کاميون حامل بار را جهت بررسي متوقف کردند.

وي افزود: در بازرسي از اين کاميون ۲۵۰۰ کیسه برنج ۱۰ کیلویی که بدون هیچ گونه مجوز قانونی از چابهار بارگیری و به سمت تهران در حال انتقال بود، کشف شد.فرمانده انتظامی بم با بیان اینکه کارشناسان ارزش این محموله را ۴۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، گفت: در این خصوص یک متهم دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.