ایلام میزبان مسابقات آزمایشگاهی دانشآموزان
بیستوسومین دوره مسابقات آزمایشگاهی علوم تجربی دانشآموزان سراسر کشور با هدف شناسایی و شکوفایی استعدادهای علمی، به میزبانی استان ایلام در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ در این دوره از مسابقات، ۶۳۰ تیم دانشآموزی از ۳۱ استان کشور در مقاطع مختلف تحصیلی حضور دارند و شرکتکنندگان به مدت شش شبانه روز در هشت گرایش تخصصی علوم تجربی با یکدیگر رقابت میکنند.
مدیر پژوهش سرای دانشآموزی فرهیختگان ایلام با اشاره به سطح بالای رقابتها اعلام کرد: نتایج نهایی این مسابقات در پایان هفته پژوهش اعلام خواهد شد.
به گفته وی، تیمهای برگزیده این دوره از مسابقات، بدون شرکت در آزمون، مجوز ورود به دانشگاه فرهنگیان را کسب میکنند.
مسابقات آزمایشگاهی علوم تجربی هر ساله با هدف تقویت مهارتهای عملی، ترویج آموزش پژوهشمحور و شناسایی استعدادهای برتر دانشآموزی برگزار میشود.