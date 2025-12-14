به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در این جلسه، مردم به‌صورت مستقیم و بدون واسطه مشکلات خود را در حوزه‌های گازرسانی، آب شرب و جاده‌های روستایی مطرح کردند و مسئولان ادارات خدمات‌رسان نیز توضیحات و پاسخ‌های لازم را ارائه کردند.

عمرفتحی‌نژاد، سرپرست امور آب و فاضلاب مهاباد، و کمال ایزدپناه، رئیس اداره گاز، از اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیش‌رو در این حوزه‌ها گفتند.

همچنین رحمت نویدی‌نیا، رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، خبر خوشی برای اهالی ۴ روستای مهاباد داد و از بهسازی و آسفالت راه‌های ارتباطی آنها خبر داد.

سلام ستوده، نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی نیز بر پیگیری جدی مسائل و تخصیص منابع لازم برای رفع مشکلات روستایی تأکید کرد.

در پایان این نشست اعلام شد که تا پایان سال جاری بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای بهسازی و آسفالت راه‌های روستایی مهاباد هزینه خواهد شد. این اعتبار می‌تواند شرایط زندگی و تردد روستاییان را بهبود بخشد و گامی مهم در توسعه روستا‌های منطقه باشد.