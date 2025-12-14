پخش زنده
مدیر اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان: جشنواره امتنان یکی از مهمترین رویدادهای ملی در حوزه تکریم سرمایه انسانی و الگوسازی از سرآمدان عرصه کار، نوآوری و خلاقیت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، ابراهیم زینلپور از آغاز فرآیند اجرایی سی و هفتمین جشنواره امتنان سال ۱۴۰۴ در استان خبر داد و گفت: این جشنواره با هدف شناسایی، معرفی و تجلیل از کارگران، گروههای کار و نخبگان برتر جامعه کار و تولید برگزار میشود.
وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر اهمیت تولید و نامگذاری سال با محور «سرمایهگذاری برای تولید»، افزود: جشنواره امتنان یکی از مهمترین رویدادهای ملی در حوزه تکریم سرمایه انسانی و الگوسازی از سرآمدان عرصه کار، نوآوری و خلاقیت است که نقش مؤثری در تقویت انگیزه و بهرهوری نیروی کار دارد.
زینلپور با بیان اینکه ثبتنام متقاضیان تا ۱۸ دیماه ادامه دارد، تصریح کرد: تمامی کارگران، کارفرمایان و گروههای واجد شرایط میتوانند در بازه زمانی اعلامشده با مراجعه به سامانه اینترنتی جشنواره امتنان به نشانی www.emtenan.mcls.gov.ir نسبت به ثبتنام اقدام کنند و این مهلت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.
مدیر اجتماعی ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خاطرنشان کرد: در راستای افزایش مشارکت جامعه هدف، از ظرفیت رسانههای دیداری و شنیداری، فضای مجازی، تشکلهای کارگری و کارفرمایی، بازرسان کار، خانههای بهداشت کارگری و سایر بسترهای ارتباطی استان استفاده خواهد شد.
وی اظهار امیدواری کرد: با مشارکت حداکثری جامعه کار و تولید استان یزد، شاهد شناسایی و معرفی شایستگان واقعی عرصه تولید و اشتغال و برگزاری جشنوارهای باکیفیت و اثرگذار در سال ۱۴۰۴ باشیم.