کاهش ۶۰ درصدی مراجعه مردم به پایگاههای انتقال خون فارس
ذخایر خون فارس در وضعیت حساس قرار دارد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل انتقال خون فارس با اشاره به کاهش مراجعه مردم به پایگاههای اهدای خون در استان تا ۶۰ درصد، خواستار مشارکت روزانه شهروندان برای تأمین فرآوردههای خونی بیماران شد و توضیح داد که سرمای هوا، شیوع آنفلوآنزا و بیماریهای تنفسی و همچنین بارشهای اخیر عامل کاهش مراجعات بوده است.
مجید اکبرزاده با بیان اینکه همزمان با کاهش مراجعات، تقاضا برای خون بیماران خاص مانند تالاسمی و بیماران سرطانی افزایش یافته است، گفت: نیاز داریم مردم عزیز به صورت روزانه و مستمر به پایگاههای انتقال خون مراجعه کنند تا تولید روزانه فرآوردههای خونی از جمله پلاکت میسر شود.
وی افزود: با ۲۰ دقیقه وقت گذاشتن برای اهدای خون میتوان جان حداقل سه بیمار را نجات داد. ذخایر خون در استان کاهش شدیدی داشته و تمام گروههای خونی مورد نیاز است.
مدیرکل انتقال خون فارس درباره دسترسی مردم به پایگاهها اعلام کرد: در شیراز، پایگاه قوامی واقع در خیابان قصرالدشت و پایگاه نمازی آماده ارائه خدمت هستند. ساعات کاری پایگاهها در شیراز شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ تا ۱۹:۳۰ و روزهای پنجشنبه تا ۱۳:۳۰ است.
وی همچنین به شهرستانهای استان اشاره کرد و گفت: در فسا، جهرم، داراب، آباده، لار، لامرد و گراش پایگاهها شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸ تا ۱۳ آماده خدمت هستند. در کازرون و مرودشت نیز شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸ تا ۱۳:۳۰ و دوشنبه و چهارشنبه از ساعت ۱۵ تا ۱۹ به منظور تسهیل دسترسی مردم آماده ارائه خدمت هستند.
اکبرزاده در ادامه افزود: در غرب و شمال غرب شیراز، پایگاه سیدالشهدا در ورودی شهرک استقلال شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸ تا ۱۳:۳۰ فعال است و تیمهای سیار انتقال خون با هماهنگی رابطین محلی در شهرستانها مستقر میشوند. همچنین دو اتوبوس خونگیری در سطح شیراز با هماهنگی ادارات و اعلام قبلی آماده خدمترسانی به اهداکنندگان هستند.
مدیرکل انتقال خون فارس در پایان از هم استانیها خواست با توجه به نیاز شدید به خون و شرایط حساس ذخایر، با حضور مستمر خود در پایگاهها، جان بیماران را نجات دهند و از مراجعهکنندگان خواست در مواقع اضطراری از طریق پیامکها و اطلاعرسانیها در جریان وضعیت ذخایر خون قرار گیرند.