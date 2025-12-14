



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی مرودشت از دستگیری ۲ خرده فروش و کشف ۶۰ بسته شیشه و هروئین آماده فروش در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ "علیرضا نوشاد" بیان داشت: روز گذشته مأموران یگان امداد مرودشت با اقدامات فنی از فعالیت فردی در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر در سطح حوزه استحفاظی مطلع شدند و بررسی موضوع را با هماهنگی قضایی در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: در عملیات مأموران یگان امداد متهم شناسایی و حین فروش مواد مخدر با یک خودرو پزو به همراه سرنشین دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی مرودشت با بیان اینکه در تحقیقات تکمیلی مشخص شد که متهمین دارای ۱۳ فقره سابقه سرقت، ضرب و جرح، درگیری، کلاهبرداری، خرید و فروش مواد مخدر، سلاح و مهمات و..، می‌باشند، گفت: در بازرسی از خودرو آنان ۶۰ بسته شیشه و هروئین آماده فروش و ۲۹ میلیون ریال وجه نقد حاصل از فروش مواد مخدر کشف شد.

سرهنگ نوشاد با اشاره به اینکه متهمین پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند، از شهروندان درخواست کرد اخبار و اطلاعات خود را در این خصوص از طریق تماس با شماره تلفن ۱۱۰ در اختیار پلیس قرار دهند