مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان همدان از پیشرفت فیزیکی ۶۹ درصدی طرحهای نهضت توسعه عدالت آموزشی در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمد شهلایی سیدحسنی در نشست مجمع خیران مدرسه ساز استان همدان با معاون استاندار و نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: این رقم بالاتر از میانگین کشوری ۵۹ درصدی است.
او تصریح کرد: با اجرای نهضت عدالت آموزشی، ۱۱۱ طرح آموزشی در این استان در حال ساخت است که پیشبینی میشود تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهرهبرداری کامل برسند.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی هم گفت: نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی، با هدف همراهی مردم و دولت و بهمنظور تحقق عدالت آموزشی در سراسر کشور، بهویژه مناطق کمتر برخوردار در حال اجراست.
حمیدرضا حاجی بابایی افزود: تعلیم و تربیت محوریترین و پایه اصلی پیشرفت هر کشور است و یکی از مهمترین زیرساخت آن ساخت مدرسه است.
او از اجرای طرح حیات طیبه در استان همدان به صورت الگوی آزمایشی هم خبر داد و تصریح کرد: برای اجرای این طرح ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که هدف آن توجه به امر تربیتی و امکانات رفاهی دانش آموزان است.
عباس صوفی دیگر نماینده مردم شهرستانهای همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی هم گفت: تربیت نیروهای آینده ساز کشور در مدارس رقم میخورد و وظیفه ما این است شرایط عادلانه تحصیل را فراهم کنیم.
او افزود: توجه به همه نقاط مختلف از روستاها و حاشیه شهرها تا مناطق برخوردار در عدالت آموزشی مورد توجه است و مدرسه سازی یک صدقه جاریه است.
عباس صوفی بر تعامل مسئولان با خیران تاکید کرد و گفت: برای سرعت یافتن نهضت توسعه آموزشی باید به دنبال تسهیل در انجام امور و اخذ مجوزها شود و دولت هم به دنبال حمایت از فرهنگیان و تامین نیازهای یک مدرسه باشد.
او خواستار مشارکت خیران در تجهیز مدارس، ایجاد فضاهای ورزشی و کتابخانهای برای دانش آموزان شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار هم گفت: همه در تلاش هستیم با وجود تحریمها ناجوانمردانه همچنان به سمت عدالت آموزشی و فراهم کردن امکانات برای رفاه و آموزش دانش آموزان قدم برداریم.
امیررضا یوسفیان از افزایش بودجه دولت برای مدرسه سازی خبر داد و افزود: با کمک خیران در کنار بودجه دولتی هم طرحهای بیشتری در زمینه مدرسه سازی اجرا کردیم و هم سرعت اجرای طرحها را افزایش و در زمان کمتری نزدیک به ۴۴ طرح تکمیل شد.
نایب رییس هیاتمدیره مجمع خیران مدرسهساز استان همدان هم گفت: تعهد خیران مدرسه ساز در سال گذشته هزار و ۴۷۰ میلیارد ریال بوده که صد درصد محقق شد.
فرزاد تیموری افزود: امسال هم سه هزار و ۱۷۰ میلیارد ریال تعهد خیران مدرسه ساز است و پیش بینی میشود این رقم به پنج هزار میلیارد ریال برسد.