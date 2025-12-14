پخش زنده
امروز: -
حدود ۲۰ درصد از کل واحدهای صنفی در خراسان رضوی معادل ۴۰ هزار واحد فاقد پروانه کسب معتبر هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: شمار واحدهای صنفی دارای پروانه کسب در استان خراسان رضوی را ۲۹۲ هزار و ۷۴۸ واحد است و ساماندهی واحد های فاقد پروانه کسب به جد در دستور کار قرار گرفته زیرا ساماندهی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب مطالبه جدی مردم است.
بخشعلی بیاتی قله زو افزود: فعالیت واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب یکی از چالشهای جدی در حوزه نظارت و تنظیم بازار به شمار میرود که نه تنها موجب اخلال در رقابت سالم میشود، بلکه به صورت مستقیم حقوق مصرفکنندگان و واحدهای صنفی قانونمدار را تضییع میکند.
وی ادامه داد: پروانه کسب صرفاً یک مجوز اداری نیست، بلکه تضمینکننده مسئولیتپذیری واحد صنفی در قبال مردم و قانون است.
وی بیان کرد: واحدهایی که بدون اخذ پروانه کسب فعالیت میکنند، عملاً خارج از چرخه نظارت قرار داشته و بستر بروز تخلفات متعددی از جمله گرانفروشی، کمفروشی، عرضه کالای فاقد کیفیت و عدم پاسخگویی به شکایات مردمی را فراهم میسازند.
بیاتی قله زو گفت: متأسفانه در برخی شهرستانهای استان واحدهای صنفی فعالیت میکنند که بدون رعایت موارد قانونی وارد چرخه کسب و کار شدهاند؛ این مهم علاوه بر ایجاد بینظمی در بازار، بیعدالتی آشکار در حق واحدهای مجاز و متعهد به قانون است.
وی افزود: ساماندهی واحدهای فاقد پروانه کسب در اولویت نظارتی اداره کل صنعت معدن و تجارت استان قرار گرفته است، در این مسیر استفاده حداکثری از ظرفیت قانونی اتاقهای اصناف و اتحادیههای صنفی امری ضروری است.
وی ادامه داد: اتحادیههای صنفی مکلف هستند با برنامهریزی منسجم، شناسایی میدانی، ابلاغ اخطارهای قانونی و پیگیری مستمر، نسبت به ساماندهی این واحدها اقدام کنند.
وی بیان کرد: در صورت بیتوجهی و عدم تمکین واحدهای متخلف، اقدامات قانونی مطابق قانون نظام صنفی بدون اغماض انجام خواهد شد.
وی اضافه کرد: در هشت ماهه نخست امسال ۶ هزار و ۳۳۴ واحد اقتصادی در استان خراسان رضوی مورد بازرسی قرار گرفتند که در این زمینه پرونده تخلف به ارزش هشت هزار و ۹۵۲ میلیارد ریال برای آنها تشکیل شده است.
بیاتی قله زو گفت: ۶۰۷ مورد از آنها مربوط به قاچاق کالا بوده است. تعداد بازرسیها ۲۷ درصد و تعداد پروندهها هشت درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.