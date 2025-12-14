به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، اصغر جهانگیر، دبیر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی، در این جلسه با اشاره به اهمیت پیشگیری از تخلفات انتخاباتی، بر نظارت دقیق بر روند انتخابات و رعایت قانون توسط تمامی کاندیدا‌ها و دست‌اندرکاران تأکید کرد.

وی افزود: هدف از برگزاری این جلسات، فراهم کردن شرایط سالم و رقابتی برای تمامی نامزد‌ها و جلب اعتماد عمومی مردم به فرآیند انتخاباتی است.

ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در این نشست همچنین برنامه‌های نظارتی و اطلاع‌رسانی خود را برای انتخابات شورا‌ها تشریح کرد تا از بروز هرگونه تخلف جلوگیری شود.