پخش زنده
امروز: -
جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی به منظور برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، اصغر جهانگیر، دبیر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی، در این جلسه با اشاره به اهمیت پیشگیری از تخلفات انتخاباتی، بر نظارت دقیق بر روند انتخابات و رعایت قانون توسط تمامی کاندیداها و دستاندرکاران تأکید کرد.
وی افزود: هدف از برگزاری این جلسات، فراهم کردن شرایط سالم و رقابتی برای تمامی نامزدها و جلب اعتماد عمومی مردم به فرآیند انتخاباتی است.
ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در این نشست همچنین برنامههای نظارتی و اطلاعرسانی خود را برای انتخابات شوراها تشریح کرد تا از بروز هرگونه تخلف جلوگیری شود.